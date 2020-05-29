COVID-19 в Беларуси: новые случаи в Брестской и Гродненской областях 29.05.2020, 17:07

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Коронавирус распространяется среди учебных заведений.

Новые случаи Covid-19 в Брестской и Гродненской областях Беларуси. Заражение распространяется по школам и колледжам. Есть умершие, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Брест, улица Янки Купалы, 8. Семья из трех человек - мать, дочь и муж дочери - на изоляции. Муж дочери служит в милиции, у него подтвержденный "ковид"», - пишет читатель.

«Брест, средняя школа №32. Директор – контакт первого уровня, жена его в больнице с короной, моя дочь учится в 11 классе, у нас, оказывается, будет линейка. Это ужас, тут экзамены не знаешь, как пережить так ещё и эта массовка», - сообщают родители одной из учениц школы.

«"Пружанском район. В агрогородке Ровбицк учитель математики посещала церковь в соседней деревне, где заразилась коронавирусом. Все время до получения результатов, она преподавала в школе. Ей предлагали лечь в больницу, но она была категорически против», - пишет читатель.

«Пинский государственный аграрный технический колледж. Только в одной группе подтвердилось ещё 2 случая "короны". Весь первый курс на карантине. Ещё один случай у преподавателя», - сообщает подписчик.

«В Малорите подтвердился тест на Covid-19 у одного из продавцов бензопилами на местном рынке. Даже страшно представить, скольких людей он заразил!» - пишет читатель.

«Очень тяжелая ситуация в Пинске, но как и везде все молчат. 12-этажная больница - инфекционный госпиталь, гинекология - тоже отдана под "ковидников", а в данный момент обсуждается перевод футбольной академии под инфекционку», - сообщает подписчик из Пинска.

«В Гродненском государственном колледже техники, технологии и дизайна принуждают к посещению, хотя есть подтвержденный случай коронавируса у учащегося. Часть преподавателей и одна группа - на самоизоляции, остальные работают и учатся. Это возмущает, особенно потому, что детей принуждают посещать занятия, за единичные пропуски создают большие проблемы. Не разрешено писать заявление на самоизоляцию.

Мой ребенок ходит каждый день, и ещё плюс час езды в каждую сторону в полном автобусе, подвергая себя, всю семью и массу посторонних людей опасности», - сообщает подписчик.

«Воспитатель из детского сада №41 в Гродно заразилась "короной», - пишет читатель.

«В Индуре Гродненского района в школе семеро детей и пара учителей с подтверждённым коронавирусом, тесты положительные. Все на самоизоляция», - сообщает подписчик.

«Медсестра из поликлиники №7 в Гродно с подтвержденным коронавирусом», - пишет читатель.

«В Новогрудке сегодня умерла заведующая отделением круглосуточного пребывания для пожилых, у неё и у мужа положительные тесты на "ковид"», - сообщает читатель.

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