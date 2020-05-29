Экономист: Литва приняла эффективные меры по спасению экономики 29.05.2020, 17:24

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Волны эмиграции из балтийской страны не будет.

Об этом в интервью cайту Charter97.org рассказал экономист SEB банка в Литве Тадас Повиляускас.

- Как вспышка пандемии вируса COVID-19 повлияла на экономику Литвы?

- Можно сказать, что коронавирус остановил рост экономики Литвы, который ускорялся в течение последних трех лет. С середины марта экономика страны переживает рецессию, к счастью, в мае мы уже можем наблюдать улучшение настроений как бизнеса, так и домашних хозяйств.

Последние данные указывают на то, что экономический спад в мае был меньше, чем в апреле, когда многие компании просто не могли работать из-за карантина и ограничений на деятельность. Поскольку экономика нашей страны является очень открытой, успех наших основных экспортных партнеров очень важен для нашей страны: Латвия, Эстония, Германия, страны Северной Европы, Великобритания, Польша, Беларусь и Россия.

В настоящее время кажется, что восстановление экономики в Европе займет время, поэтому улучшение деловой активности и настроений населения в Литве может быть временным явлением. Тем не менее, мы прогнозируем, что в этом году экономика Литвы сократится меньше, чем в среднем по ЕС. Влияние сектора туризма на экономику Литвы достаточно скромное, в нашей промышленности не много компаний, которые занимаются производством автомобилей, к тому же достаточно эффективно удалось взять под контроль распространение коронавируса.

- Какие области экономики Литвы пострадали больше всего?

- Как и в других странах пострадали компании, занимающиеся туризмом, проживанием, питанием, организацией мероприятий и пассажирскими перевозками. Компании в этой области бизнеса оказались пострадавшими в результате того, что были закрыты границы и введены запреты на путешествия.

В мае, когда ограничения в Литве оказались частично снятыми, ситуация начала улучшаться. По крайней мере, снова стали расти доходы предприятий общественного питания или пассажирских перевозок, но тем не менее, их потери все еще остаются высокими. Также сильно пострадал сектор розничной торговли — розничные продажи в Литве упали на 18 процентов в апреле.

Но опять-таки, мы считаем, что за май спад будет меньше и составит от 5 до 10 процентов. Наконец, давайте не будем забывать о нашем транспортном секторе, который работает в большинстве своем в Западной и Южной Европе: более крупные грузоперевозчики выдержали, особенно те, которые занимаются перевозкой замороженных продуктов и субпродуктов, но более мелкие, перевозящие различные промышленные или бытовые товары, потеряли ряд заказов. В целом, вероятно, трудно было бы найти бизнес-нишу, на которой бы не сказалось влияние COVID-19. По моему мнению, такой бизнес можно найти только в электронной коммерции или IT.

- Проблемы с экономикой могут спровоцировать новую волну эмиграции из страны?

- Думаю, что нет, потому что Литва достаточно неплохо справляется с кризисом из-за COVID-19. Да, зарегистрированная безработица увеличилась, но эти изменения не являются чем-то исключительным в ЕC. Тем более, что на этот раз властям удалось запустить механизм компенсации за простои и пособия по болезни, что, собственно говоря, и помешало работодателям начать увольнять работников. Вспоминая экономическую рецессию 2009 года нужно отметить, что тогда эмигрировали многие люди, которые работали в строительном, промышленном и торговом секторах, а поскольку сейчас нет признаков большой волны увольнений в этих секторах, эмиграции и не предвидится. С другой стороны, сдерживающим фактором является то, что литовское общество постарело за последние десять лет и осталось гораздо меньше молодых людей, которые чаще склонны к тому, чтобы эмигрировать. Будет ли рост цен? Не думаю, потому что цены растут тогда, когда идет рост заработной платы в стране или возникают серьезные перебои с поставками, или когда просто не хватает товаров.

В ближайшее время заработная плата работников, работающих в частном секторе, снизится, поэтому не стоит ожидать более быстрого роста цен, по крайней мере — в ближайшие месяцы. Более высокая инфляция может возникнуть, если страна начнет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, а политика правительства будет запаздывать и будет стимулировать потребление, когда в этом больше не будет необходимости.

- Как вы оцениваете эффективность мер, предпринимаемых правительством Литвы по оживлению экономики страны? Какое будет их влияние?

- Правительство отреагировало очень быстро и предложило множество полезных мер, следуя примеру других европейских стран, но несколько притормозило на этапе их реализации. В результате эффективность оказалась ниже, чем мы все хотели. Мы бы очень хотели, чтобы правительство выполнило свою домашнюю работу и было готово справиться со следующим кризисом благодаря функционирующему механизму помощи. В любом случае нужно понимать, что экономические спады повторяются и именно поэтому требуется «план Б»: как, кто и каким образом должен немедленно реагировать. Лично я считаю, что наиболее успешными мерами являются: улучшенный механизм компенсации простоев и пособий по болезни, единовременные выплаты для малых предприятий, компенсация процентов по платежам по кредитам.