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Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

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  • 29.05.2020, 17:27
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Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Квентин Тарантино

Свой выбор режиссер объяснил тем, что у ленты просто нет конкурентов.

Известный режиссер Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия. Об этом сообщает французский журнал Premiere, пишет korrespondent.net .

Тарантино назвал фильм „Социальная сеть” режиссера Дэвида Финчера лучшим фильмом десятилетия. По его словам, этот фильм "номер один, потому что он лучший". Также по заявлению режиссера у ленты просто нет конкурентов.

В ленте об истории создания Марком Цукербергом социальной сети Facebook снялись Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд и Джастин Тимберлейк.

Сценаристом картины выступил Аарон Соркин использовав выпущенную в 2009 году книгу Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".


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