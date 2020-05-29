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Новые вспышки коронавируса в Гомельской и Могилевской областях

  • 29.05.2020, 17:38
  • 1,281
Новые вспышки коронавируса в Гомельской и Могилевской областях
иллюстрационное фото kp.by

COVID-19 обнаружен в учебных заведениях, на предприятиях, в больницах.

Читатели пишут о новых очагах Covid-19 в Гомельской и Могилевской областях. Вспышки заражения обнаружены в учебных заведениях, на предприятиях, в больницах, пишет Telegram-канал «Баста!».

"В Житковичах три школы и одна гимназия. В одной из школ уже давно были случаи, в гимназии появились сейчас. 6 заболевших детей с "ковидом", диагноз подтвердились. Один ученик из 10-го класса, один из 9-го, его брат из 2-го класса и ещё трое детей. При гимназии есть общежитие для иногородних детей, всех в спешке отправили по домам", - пишет читатель.

"В Рогачевском лесхозе подтвердился "ковид" у главного бухгалтера", - сообщает подписчик.

"Подозрение на коронавирус в детской больнице города Мозыря. У одного из пациентов стоит диагноз "пневмония" под вопросом, направили на снимок и экспресс-тест. В каждой палате в больнице лежит минимум четыре человека, которые тесно контактируют друг с другом и ходят в гости в другие палаты. Больница на карантине", - пишет читатель.

"В Горках санстанция по выезжала за май обрабатывать дома и подъезды после обнаружения зараженных 146 раз" - сообщил источник в администрации города.

"В Могилевской городской больнице в отделении кардиологии у женщины выявили коронавирус. В палате было шесть человек. Ее отправили в больницу №1. Остальных или выписали, или перевели в отдельную палату. Ничего не говорят, скрывают. Несколько медсестер стали контактами первого уровня. В кардиологии лежат пожилые люди 50-60 лет", - пишет житель Могилева.

"Вспышка Covid-19 в медицинском колледже в Бобруйске. Учащиеся, живущие на двух этажах общежития, отправлены домой. Там уже не первый случай коронавируса. Для того, чтобы забрать ребенка домой, вызывали родителей, которые писали заявление", - сообщает подписчик.

"В заводоуправлении Могилевского автомобильного завода уже выявлен второй зараженный”, - пишет читатель.

"Кировск, Могилевская область. В райисполкоме – карантин, восемь подтвержденных случаев Сovid-19", - сообщает подписчик.


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