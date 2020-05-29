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Россию ожидает волна дефолтов

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  • 29.05.2020, 18:08
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Россию ожидает волна дефолтов
Фото: Reuters

Частота дефолтов у ресторанов, ритейлеров и владельцев коммерческой недвижимости увеличится в разы.

Российскую банковскую систему ожидает волна дефолтов у компаний из пострадавших от пандемии секторов, предупреждает ЦБ России в «Обзоре финансовой стабильности».

Уровень неплатежеспособности ритейлеров, владельцев коммерческой недвижимости, общепита и гостиниц подскочит в 2-3 раза, пишет finanz.ru.

Максимальный уровень дефолтов - 11-13% - ждет гостинично-ресторанный бизнес. Объем безнадежных долгов в секторе может утроиться.

До 9-10% вырастет доля дефолтов среди заемщиков из сферы торговли и производства товаров не первой необходимости. Это также в 2-3 раза выше условно «нормального» уровня. В тяжелом положении оказались компании, имеющие валютный долг, но не получающие никакой валютной выручки, отмечает ЦБ: помимо сжатия экономики по ним ударит падение рубля, которое увеличит стоимость обслуживания задолженности.

Речь идет в первую очередь о «компаниях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом». На 1 апреля они были должны банкам 10,9 млрд долларов.

«При этом у компаний практически отсутствует валютная выручка для обслуживания долга», - констатирует ЦБ: это сулит «существенное ухудшение финансового положения и рост частоты дефолтов как минимум в 2,5 раза, до 6-7% в год».

Пока статистика центробанка не фиксирует проблем в кредитных портфелях: доля «плохих» и безнадежных долгов (IV и V категорий качества) хотя и растет, но остается ниже, чем в конце прошлого года - 12,4% по кредитам в рублях и 9,4% по кредитам в валюте (против 13% и 9,8% на октябрь-2019).

«Однако в дальнейшем можно ожидать ухудшения качества кредитного портфеля», - предупреждает ЦБ.

В зоне риска практически каждый пятый рубль, выданный банками в виде корпоративных кредитов: на пострадавшие отрасли приходится 17,8% портфелей.

Если же учесть розничные кредиты, то общий объем потенциально проблемного долга достигает 19 триллионов рублей, говорила в конце апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это треть кредитного портфеля банков, 17,2% российского ВВП и почти 100% объема федерального бюджета.

Банки, по словам Набиуллиной, способны перенести убытки на 5 триллионов рублей - таков предел прочности системы за счет резервов и «буферов» капитала.

Что касается возможного оттока клиентских денег, то банки способны покрыть около 40% своих обязательств в рублях, или 15 трлн рублей - на такую сумму у них имеются в наличии ликвидные активы, в том числе деньги на депозитах в ЦБ и незаложенные ценные бумаги, следует обзора ЦБ.

Валютные обязательства обеспечены хуже: 55 млрд долларов в виде ликвидных активов покрывают 37,9% депозитов физлиц и корпораций и 18,6% от всех валютных обязательств.


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