Мать курсанта военной академии: Наших детей гробят ради «красивой» статистики по COVID-19 8 29.05.2020, 18:15

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иллюстрационное фото minsknews.by

Крик души белоруски, чей сын попал в госпиталь с температурой.

С криком души о помощи к пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» обратилась мать одного из курсантов военной академии. Вот текст письма полностью:

- Мой сын курсант третьего курса военного учебного заведения. Около недели назад ребенок почувствовал легкое недомогание, обратился в санчасть. В санчасти ему измеряли температуру, которая не превысила 36,8 и, в итоге, отправили дальше нести службу. Ситуация усугубилась спустя три дня, тогда сын снова отправился в санчасть, и температура у моего ребенка была уже 37,6. Было принято решение поместить его в госпиталь. И тут началось самое интересное.

Хочу донести до вас то, что успел рассказать мне мой сын. Успел потому, что в госпитале отбирают средства связи, но многие ребята успевают связываться с родными.

Моего ребенка в госпитале положили с простудой, лечения никакого не проводят, потому что критического повышения температуры тела нет, соответственно, не назначаются и лекарства. Никто не собирается выяснять, что с ним, никто не проводит диагностики, он просто лежит, а врачи из госпиталя видно полагают, что само должно пройти. Но самое страшное даже не это! Все ребята знают, что в одном помещении с простудой лежит парень с подтвержденным коронавирусом! Вы представляете! Этого парня должны были изолировать и увезти в больницу, в инфекционное специализированное отделение, но он продолжает находится со всеми ребятами.

Пневмоний – тьма, так сказал мне сын. Ребята лежат, кашляют, задыхаются, а медикаментозную помощь если им и оказывают, то простите, на уровне 19 века. Кто знает сколько из этих пневмоний - коронавирус? Некоторые парни с пневмониями и простудами жалуются на потерю обоняния и вкуса, а все же мы знаем, что это за признаки и чего. Есть все основания полагать, что ковидом госпиталь забит под завязку. Я не исключаю, что и мой ребенок болен этим вирусом.

Что делать в этой ситуации – я не знаю. Руководство молчит, к нашим детям нас не пускают, мы даже поговорить с ними не можем! Вы представляете, что чувствует мать, когда осознает в какой опасности находится ее ребенок, а ребенка просто забрали, ничего не говорят, не дают на него посмотреть? Никогда не думала, что такой ад придется испытать в жизни!

Я понимаю, что руководству учебного заведения довели сверху, о том, чтобы все замалчивалось, чтобы картинка была красивая, мол «а, что, курсант не может простудиться?». Но мы же знаем в какое время живем, знаем, что любая простуда – потенциально опасная инфекция. Из нас хотят слепить полных дураков, наших детей живьем гробят и все ради какой-то красивой статистики, которая должна лечь на стол к высшим военным чинам, а то и к тому человеку, который называет себя «президентом».

Мне очень больно, что в нашей стране царит такая несправедливость. Наших детей поделили на сорта. Дети из обычных семей – пушечное мясо, никчемные, так пусть канают в госпитале без лекарств, и все перезаражаются. Все остальные дети, начиная от детей Лукашенко и всех остальных привилегированных сословий – неприкосновенность, золотая молодежь. И если у кого-то из этих золотых мальчиков сломается ноготок на мизинце, его тут же определят в трехместную палату со всеми удобствами. Разве это нормально?

Многие мамы думают, что такая беда их никогда не коснётся, что какое-то государство – это гарант, способный помочь в трудную минуту. Поверьте, раньше я тоже так считала, пока беда не пришла в нашу семью. А государство вместо гарантированной помощи просто изолировало от меня ребенка и гробит его где-то в застенках рассадника инфекции.

Люди, дорогие, мы не должны так больше жить! Нельзя делить детей, людей, на простых и золотых! Должна же быть справедливость, которую нам гарантирует Конституция, на которую уже давно в правительстве начхали. Пора уже стать людьми и защитить своих детей!