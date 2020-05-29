Украина получит €500 миллионов транша от Евросоюза 29.05.2020, 18:22

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Об этом заявил украинский президент Зеленский.

Украина получит второй транш макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в размере 500 млн евро для поддержки экономики. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает hromadske.ua.

«Благодарен ЕС и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом €500 млн, о чем мы говорили на прошлой неделе», — написал он.

Глава украинского государства уточнил, что «поддержка от европейских друзей» нужна «для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19».

Когда именно будет транш, он не уточнил, в то же время, в январе 2020 года тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что эти средства Украина получит в первом квартале этого года.

Ранее в Минфине надеялись получить транш ЕС до конца 2019 года, однако этого не произошло.

В июне 2019 года Еврокомиссия подтвердила Украине, что планирует предоставить этот транш после того, как правительство выполнит необходимые реформы.

Ранее в Минфине прогнозировали, что средства должны поступить в марте 2019 года, однако этого не произошло.

11 декабря ЕС официально перечислил первый транш кредита в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро.