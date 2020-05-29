закрыть
29 мая 2020, пятница, 21:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко и его холуи сами загнали себя в ловушку

10
  • 29.05.2020, 18:34
  • 9,732
Лукашенко и его холуи сами загнали себя в ловушку

Ложью коронавирус «не перешибешь».

Читатель телеграм-канала «Баста» из Минска рассказал, как чиновники подставляют Лукашенко:

- Диктатор и его холуи сами загоняют себя в ловушку глубже и глубже, - пишет он. - Вместо того, что бы хоть как-то бороться с распространением коронавирусной инфекции, они решили и вовсе ее не замечать. И правда, зачем делать тесты, если они показывают прирост заболевших? Запретить делать тесты. Запретить ставить пневмонию. Подыхайте от чего хотите. А так утром взял сводку Минздрава, посмотрел – ноль новых заболевших, ноль умерших от коронавируса – лепота!

Забыли только, что ложью коронавирус не перешибешь.

Примерно так рассуждали чиновники времен падения Рима, рапортующие императору, что войска варваров, движущиеся к Риму, идут что бы поклониться его великой мощи. Только вот кончилось все печально и для империи и лично для императора. Тоже ждет и Лукашенко. Только бы он не успел угробить до этого всю страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип
Ломаем лед!
Ломаем лед! Николай Статкевич
Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин