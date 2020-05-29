Лукашенко и его холуи сами загнали себя в ловушку 10 29.05.2020, 18:34

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Ложью коронавирус «не перешибешь».

Читатель телеграм-канала «Баста» из Минска рассказал, как чиновники подставляют Лукашенко:

- Диктатор и его холуи сами загоняют себя в ловушку глубже и глубже, - пишет он. - Вместо того, что бы хоть как-то бороться с распространением коронавирусной инфекции, они решили и вовсе ее не замечать. И правда, зачем делать тесты, если они показывают прирост заболевших? Запретить делать тесты. Запретить ставить пневмонию. Подыхайте от чего хотите. А так утром взял сводку Минздрава, посмотрел – ноль новых заболевших, ноль умерших от коронавируса – лепота!

Забыли только, что ложью коронавирус не перешибешь.

Примерно так рассуждали чиновники времен падения Рима, рапортующие императору, что войска варваров, движущиеся к Риму, идут что бы поклониться его великой мощи. Только вот кончилось все печально и для империи и лично для императора. Тоже ждет и Лукашенко. Только бы он не успел угробить до этого всю страну.

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