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Фотофакт: Борисовчане выстроились в очередь на пикете блогера Тихановского

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  • 29.05.2020, 18:57
  • 4,331
Фотофакт: Борисовчане выстроились в очередь на пикете блогера Тихановского

Люди пришли на легальный пикет по сбору подписей в масках.

29 мая в Борисове возле универсама «Веста» прошел пикет по сбору подписей за претендента в кандидаты на пост президента Светлану Тихановскую — супругу блогерa Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского. Еще до начала назначенного времени — 15.00 — борисовчане выстроились в очередь, которая быстро достигла около полусотни человек, пишет сайт ex-press.by.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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