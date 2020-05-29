Фотофакт: Борисовчане выстроились в очередь на пикете блогера Тихановского 3 29.05.2020, 18:57

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Люди пришли на легальный пикет по сбору подписей в масках.

29 мая в Борисове возле универсама «Веста» прошел пикет по сбору подписей за претендента в кандидаты на пост президента Светлану Тихановскую — супругу блогерa Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского. Еще до начала назначенного времени — 15.00 — борисовчане выстроились в очередь, которая быстро достигла около полусотни человек, пишет сайт ex-press.by.

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