закрыть
29 мая 2020, пятница, 21:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Süddeutsche Zeitung: Как минимум каждый 5-й тест на коронавирус дает неправильный результат

  • 29.05.2020, 19:06
  • 2,352
Süddeutsche Zeitung: Как минимум каждый 5-й тест на коронавирус дает неправильный результат

Про исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса.

"Согласно одному из исследований, результат популярных ПЦР-тестов зачастую оказывается отрицательным, хотя люди заражены. Неправильные результаты особенно часто встречаются при взятии анализа в первые дни после заражения", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

В исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Internal Medicine, исследователи из Университета Джонса Хопкинса предупреждают, что использование одних только ПЦР-тестов для выявления коронавируса не особенно информативно. Ученые проанализировали семь исследований, которые включали в себя результаты 1,3 тыс. тестов.

"Согласно анализу, как минимум 20% тестов дали отрицательный результат, который оказался ложным. На самом деле пациенты были заражены, что показали дальнейшие положительные тесты. К тому же у некоторых людей, которые якобы не были заражены, были обнаружены антитела к вирусу", - передает издание.

"Исследователи также показали, что большую роль в достоверности тестов играет время взятия образцов. В первые три дня после заражения было почти невозможно выявить вирусы типа Sars-CoV-2. Взятые так рано анализы были практически бесполезными. Мазки, взятые на четвертый день после заражения, в 2/3 случаев также давали ложный отрицательный результат. На пятый день - когда обычно появляются первые симптомы - 40% результатов все еще были неправильными. Доля ошибочных результатов упала до 20% на восьмой день и затем постепенно уменьшалась", - говорится в статье.

"Несмотря на то, что эти процентные данные не дают четкой картины, из них можно сделать вывод о том, что анализ следует брать примерно на восьмой день, то есть примерно через три дня после появления симптомов. Но и тогда тесты относительно часто оказываются неудачными. Причина этого может заключаться в том, что мазок был взял недостаточно тщательно. Возможно также, что у некоторых людей присутствует мало вирусов в области носоглотки".

"Авторы исследования предупреждают, что не следует исключать инфекцию только на основании отрицательного результата теста. Особенно, если заражение вероятно в связи с тем, что пациент контактировал с зараженным или уже имеет типичные симптомы. (...) Насколько велика доля ошибочных положительных результатов, в исследовании не изучалось. По имеющимся на сегодняшний день оценкам, ложная тревога встречается крайне редко", - передает Süddeutsche Zeitung.


популярное за неделю

Мнение

Говори за себя, Лида
Говори за себя, Лида Ирина Халип
Ломаем лед!
Ломаем лед! Николай Статкевич
Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин