Белгидромет предупреждает: в субботу лучше оставаться дома

Белгидромет предупреждает: в субботу лучше оставаться дома7
- 29.05.2020, 19:12
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Прогноз погоды на 30 мая.
Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра. Об этом предупреждает Белгидромет, пишет tut.by.
Утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по юго-восточной половине страны пройдут сильные дожди.
В Минске и области утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
МЧС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях лучше по возможности оставаться дома и отказаться от поездок.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Автомобилистам лучше прекратить движение и, включив аварийные огни, переждать ливень.
Напомним, по предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается температура, характерная для этих чисел июня.