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Что изменится в Беларуси с 1 июня

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  • 29.05.2020, 19:44
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Что изменится в Беларуси с 1 июня

Нас ждут новые повышения цен.

В Беларуси с наступлением лета изменятся тарифы на коммунальные услуги, мобильную связь и интернет. Можно будет снимать наличные с карточек в магазинах. Подорожают сигареты, а в столице введут штраф за неправильную парковку на зеленых зонах. Что еще изменится с 1 июня – myfin.by сообщает в обзоре.

Подорожает коммуналка

С 1 июня повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение (отопление и обогрев воды). Подорожание предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов. Как и в 2019 году, в 2020-м тарифы на ЖКУ повышают в два этапа: с 1 января (в среднем на 3,5 доллара) и с 1 июня (на 1,5 доллара).

А1 повышает абонплату и закрывает ряд тарифов

Компания A1 сообщила, что прекратит с 1 июня обслуживание на некоторых архивных тарифных планах для частных клиентов (линейка «Хит», «Престиж», «Вместе», Wi-Fi и др.). Пользователи будут переведены на тарифные планы линейки «Комби», VOKA ТВ.

На архивных тарифных планах линейки «Домашний», тарифе Интернет 70, а также действующих тарифах VOKA ТВ абонентская плата в среднем увеличится на 3,5%.

Подорожают некоторые услуги фиксированной связи и для корпоративных клиентов А1.

Можно снимать наличные с карточек в магазинах

В июне можно будет снять наличные деньги с банковских платежных карточек через кассы магазинов. Это предусмотрено постановлением правительства и Нацбанка Беларуси №290/11 от 15 мая 2020 года. Документ вступает в силу с 5 июня текущего года.

Выдавать белорусам наличные деньги с карточек через кассовое оборудование, разрешили на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов – с 5 июня 2020 года; а на иной территории Республики Беларусь – с 1 января 2022 года .

Сумма наличных в рамках одной операции может составлять не более 5 базовых величин включительно (на данный момент 1 базовая – 27 рублей).

Подорожают сигареты

С 1 июня повышаются цены на некоторые марки сигарет.

Стоимость пачки сигарет вырастет в зависимости от марки в диапазоне от 2 до 25 копеек.

В Минске начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах

В Минске нарушителям, которые паркуются на зеленых зонах, с 1 июня начнут выставлять счета. Пресс-служба Мингорисполкома проинформировала об этом в своем Telegram-канале.

Нарушителям парковок может грозить двойной штраф: как за нарушение ПДД , так и за поврежденный газон.

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