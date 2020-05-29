Катарина Матернова: Уровень отношений Украины и ЕС сейчас высок как никогда 1 29.05.2020, 19:58

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ЕС мощно поддерживает Украину, не только политически, а также практической помощью.

Уровень отношений между Украиной и ЕС сейчас "высоким как никогда". Как пишет "Европейская правда", об этом во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности заявила Катарина Матернова, заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения, и.о. председателя Группы поддержки Украины в ЕК.

"Я считаю, что уровень наших отношений сейчас высок как никогда", - отметила Катарина Матернова. Она напомнила, что в конце апреля Украина была предметом обсуждения Совета министров иностранных дел, на котором преданность ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины была подтверждена всеми участниками встречи, как и поддержка повестки дня реформ.

Комментируя текущее состояние выполнения Соглашения об ассоциации, Катарина Матернова заметила, что выполнение такого комплексного соглашения "не является линейным процессом", поэтому оценка прогресса его выполнения является скорее механической и не может свидетельствовать о текущем состоянии отношений.

"Процесс реформ, который проходит Украина - это как подъем вверх на велосипеде: нельзя остановиться на полпути, чтобы не покатиться вниз, поэтому усилия должны не прекращаться. И ЕС мощно поддерживает Украину, не только политически, а также практической помощью", - добавила Катарина Матернова.

И.о. председателя Группы поддержки Украины в ЕК напомнила о 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, оперативно выделенных Украине для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, а также выделенных сегодня 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Она добавила, что в ЕС внимательно следят за дебатами по земельной реформе в Украине и обсуждают вопрос о так называемом "промышленного безвизе" - Соглашении об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.