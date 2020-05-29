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Белорусский рубль сдал к евро перед выходными

  • 29.05.2020, 20:20
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Белорусский рубль сдал к евро перед выходными

На торгах 29 мая евро и российский рубль подорожали.

Доллар на торгах 29 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БелТА.

Доллар подешевел на Br0,0037 до Br2,41 за $1 (28 мая - Br2,4137 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0208 до Br2,6772 за 1 евро (28 мая - Br2,6564 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0131 до Br3,4096 за 100 российских рублей (28 мая - Br3,3965 за 100 российских рублей).


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