«Я увидела то, чего никогда не ожидала в медицине» 1 29.05.2020, 20:50

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Что происходит за дверью белорусских больниц?

COVID-19 продолжает распространяться по стране. Чем все это может обернуться для каждого из нас в долгосрочной перспективе?

Прежде всего эксперты говорят о возможном коллапсе в системе здравоохранения, передает «Белсат». С проявлениями этой проблемы столкнулась директор Белорусского детского хосписа Анна Горчакова, которая перенесла COVID-19 и лечилась в 5-й больнице Минска.

«В палате лежат 11 человек. Я увидела то, чего никогда не ожидала увидеть в медицине. А именно – неоказание помощи. Я видела, как людям плохо, как они сидели и плакали, чувствовали себя ужасно. У них поднималась температура, им перехватывало дыхание, не хватало кислорода. А кислорода в палате или не было, или этого оксигенатора не хватало. Я видела, как у человека падает сатурация, женщина задыхалась и говорила, что не доживет до вечера. И не дожила. Когда подняли в реанимацию, было уже поздно», – эмоционально высказывается эксперт.

Анна Горчакова подчеркивает, что белорусская система здравоохранения имела время, чтобы подготовиться к эпидемии на примере стран, куда эпидемия пришла раньше. Гостья студии как специалист, которая много лет работает в системе здравоохранения, объяснила, почему Беларусь не справляется с масштабами эпидемии и как следует организовывать медпомощь в такой чрезвычайной ситуации.

Хотели сохранить экономику – поставили под удар всю страну?

Директор по исследованиям EAST-центра Андрей Елисеев объясняет, почему официальная статистика о COVID-19 сомнительна. А также рассуждает о будущих последствиях.

«Если не случится сезонного спада эпидемии, белорусам не будут разрешать въезд в другие страны. Мы подорвем трудовую миграцию, бизнес-контакты», – анализирует эксперт.

Как известно, власти не вводили карантин, чтобы не подорвать экономику. Тем временем, по мнению Андрея Елисеева, нам грозит внешнеполитическая опасность. Эксперт считает, что, если Россия окажется более успешной в преодолении эпидемии, то Кремль может воспользоваться ситуацией себе на пользу.