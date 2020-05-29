Экономика Польши в I квартале 2020 года выросла 1 29.05.2020, 21:01

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Предварительный прогноз по ВВП страны-соседки Беларуси.

Экономика Польши в первом квартале 2020 года росла со скоростью 2 процента, сообщает «Польское радои» со ссылкой на Центральное статистическое управление страны,

Эти данные несколько лучше, чем опубликованные ЦСУ в середине мая — тогда прогнозировался рост на 1,9 процента.

Менеджер по инвестиционным связям фирмы AXA Лукаш Бугай отметил, что в первом квартале уже было заметно заметное замедление динамики роста ВВП. Лукаш Бугай добавил, что результат первого квартала является предварительным прогнозом того, что мы увидим в текущем, то есть во втором квартале. По мнению эксперта, на данный момент сложно оценить, насколько снизится ВВП во втором квартале.