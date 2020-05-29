Вместе с Сергеем Тихановским задержаны еще как минимум двое человек 6 29.05.2020, 21:15

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Фото: «Белсат»

Сторонники блогера собрались возле УВД Гродненского облисполкома.

Телеграм-канал «Баста» сообщает, что вместе с блогером Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергеем Тихановским задержаны еще как минимум двое человек.

Сторонники блогера собрались возле УВД Гродненского облисполкома по адресу улица Академическая, 3.

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