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Вместе с Сергеем Тихановским задержаны еще как минимум двое человек

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  • 29.05.2020, 21:15
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Вместе с Сергеем Тихановским задержаны еще как минимум двое человек
Фото: «Белсат»

Сторонники блогера собрались возле УВД Гродненского облисполкома.

Телеграм-канал «Баста» сообщает, что вместе с блогером Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергеем Тихановским задержаны еще как минимум двое человек.

Сторонники блогера собрались возле УВД Гродненского облисполкома по адресу улица Академическая, 3.

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