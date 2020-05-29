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Синоптики: Настоящее лето придет к концу следующей недели

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  • 29.05.2020, 21:32
Синоптики: Настоящее лето придет к концу следующей недели

По предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными.

Южный циклон «Изольда», который вчера затопил Украину, держит путь на северо-восток. Прошедшей ночью в орбите этого циклона уже оказались и юго-восточная половина Беларуси. Максимальное количество осадков выпало в Гомеле — 20 мм, что составляет около 40% месячной нормы осадков. Сегодня днем зона дождей распространилась на большую часть Беларуси. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В ближайшие сутки погодные условия в стране будут определять активные атмосферные фронты от южного циклона, центр которого переместится на юго-восток нашей страны.

30 мая, в субботу, ожидается ненастная дождливая погода. Ночью в отдельных районах, утром и днем по юго-восточной половине пройдут сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северный, северо-восточный порывистый, наиболее сильный в дневные часы. Температура воздуха минимальная ночью +9…15°C, максимальная днем +12…18°C, по северо-востоку +19…22°C.

31 мая, в воскресенье, сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов. Прогнозируется много облаков. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9…15°C, днем +13…20°C, по северу, подальше от циклона и где ожидаются длительные прояснения, воздух может прогреваться до +22°C.

С началом календарного лета очаг высокого давления со Скандинавского полуострова перейдет в наступление и станет вытеснять ненастье обратно в Украину. 1 июня, в понедельник, дождей станет меньше. Во многих регионах осадки прекратятся, лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха ночью +5…11°C, днем +13…20°C.

По предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается восстановление температурного режима, характерного для этих чисел июня.


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