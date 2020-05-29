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Директор брестской школы в разгар эпидемии COVID-19 собирает всех детей в актовом зале

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  • 29.05.2020, 21:57
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Директор брестской школы в разгар эпидемии COVID-19 собирает всех детей в актовом зале
Средняя школа № 10 города Бреста
фото: vb.by

Руководители учебных заведений халатно относятся к здоровью детей и сотрудников.

Чем это может обернутся – представить страшно. Директор брестской школы в разгар эпидемии собирает всех детей в актовом зале, передает телеграм-канал «Баста».

- В государственных СМИ любят очень много говорить о чуть ли не круглосуточной борьбе чиновников и управленцев разных мастей с коронавирусом, - пишет телеграм-каналу читатель. - Но вот реальные факты свидетельствуют об обратном.

В разгар эпидемии COVID-19 директор школы №10 Бреста Старик Елена распорядилась провести в актовом зале традиционную защиту дипломов выпускников классов с архитектурно-художественным уклоном. Что это: никому не нужная бравада, устоявшаяся традиция или пир во время чумы?

Настораживает тот факт, что школа №10 г. Бреста не единичное заведение, в котором проводятся торжества по случаю выпускных и окончания учебного года. Это говорит о том, что высшее руководство страны просто попустительствует и закрывает глаза на не утихающую пандемию коронавируса. Никто не контролирует элементарные правила социального дистанцирования и меры предосторожности в условиях эпидемии. Если правитель сказал, что вирусы в воздухе не летают – их нет.

Трудно сказать, почему отдельные руководители учебных заведений наплевательски относятся к здоровью детей и своих сотрудников. Может быть это преступная халатность, возможно элементарное легкомыслие, может быть страх перед руководством, но как бы там не было, Беларусь уже вошла в печальные топ-5 стран Европы по распространению заболеванием коронавирусной инфекции. Самое страшное, что предотвращать беду, связанную с Covid-19 никто не собирается. Чем это может обернутся – представить страшно.

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