С 1 июля «шенген» для белорусов будет по 35 евро 29.05.2020, 22:02

Все процедуры официально завершены.

Соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и упрощении визового режима вступают в силу с 1 июля, все процедуры завершены, рассказали tut.by в МИД.

Напомним, 27 мая Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. 29 мая Беларусь получила от ЕС официальное уведомление о завершении Евросоюзом официальной процедуры ратификации.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе.