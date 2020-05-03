Анджей Почобут: Белорусы предъявят Лукашенко все счета за коронавирус 3 3.05.2020, 8:07

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Анджей Почобут

История с пандемией может стать для него последней.

Беларусь вышла в лидеры среди европейских стран по масштабам пандемии коронавируса. Об этом уже заявила и Всемирная организация здравоохранения, и европейские чиновники. Однако Лукашенко продолжает упорствовать. После майских праздников, которые прошли без каких-либо ограничений, готовится масштабный парад и концерт в Минске.

Очень сложная ситуация складывается и в регионах. Каждый день из областных и районных городов приходит печальная статистика умерших от коронавируса.

Каковы реальные масштабы пандемии в стране? Как борются с СOVID-19 в западных странах? Какую цену заплатит Лукашенко за свое бездействие во время катастрофы? Эти и не только вопросы сайт Сharter97.org задал известному журналисту, члену Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту.

- Ситуация с коронавирусом в Беларуси только ухудшается. COVID-19 уносит много жизней не только в Минске, но и регионах. Что происходит в вашем родном Гродно?

- Достаточно тяжело однозначно оценить ситуацию в Гродно. Официальные цифры, которые мы получаем, вызывают, мягко говоря, очень сильные сомнения. Правдивая информация, которую удается получить по крупицам, говорит о том, что происходит рост заболеваемости на Гродненщине. Больницы города пока еще не так заполнены, как в восточной части Беларуси, но наблюдается постоянный прирост.

Я стараюсь максимально ограничить все контакты. Когда в Польше уже ввели карантин, у нас еще было много детей на площадках. Сейчас такого нет. Несмотря на майские праздники, люди сидят дома.

Значительная часть населения старается изолироваться. Это в начале пандемии никто серьезно ее не воспринимал, кому-то даже нравились слова Лукашенко о том, что «вируса нет». Сейчас же есть понимание серьезности коронавируса и того, что люди от него умирают.

- Ваш город находится на границе с Польшей. Люди сравнивают действия польских и белорусских властей во время пандемии?

- В Польше и Беларуси совершенно разные системы власти. Политик в демократической стране, где власть зависит от общественного мнения, не может себе позволить высказывания в стиле Лукашенко.

Соответственно, в любой демократической стране политик будет сражаться за жизни людей. Иначе он просто перестанет быть политиком, его никто не изберет.

В Беларуси ситуация другая. У власти совершенно другие ценности. Здесь она сама определяет, что для нее хорошо, а что плохо. Люди не имеют влияния на принятие решений из-за отсутствия демократии в стране.

Поэтому Лукашенко провозгласил, что главное — экономика. Но опыт предыдущих эпидемий показывает, что в экономическом плане выиграли те страны, которые раньше ввели карантин, те, которые принимают решительные меры.

Такие страны раньше победили болезнь и их экономика меньше пострадала. Если затянуть с карантином — люди будут умирать в значительно большем количестве, а экономические последствия окажутся более серьезными.

В Лиде остановилась фабрика, потому что там ввели карантин после заболевания сотрудников. И таких примеров десятки. Предприятия останавливаются, несмотря на то, что карантина нет. Руководство вынуждено принимать подобные меры.

Если сравнивать две страны, то правильные решения приняла Польша. Там сразу ввели достаточно жесткие ограничительные меры и удалось взять под контроль рост заболеваемости. В Беларуси же количество инфицированных резко возросло и продолжает расти.

Повторюсь, у меня нет доверия к цифрам, которые нам сообщают власти. Не уверен, что они в какой-то мере отображают ситуацию.

- Вы недавно написали в «Фейсбуке»: «Коронавирус медленно, но неуклонно наклоняет Александра Лукашенко». С какими проблемами столкнется диктатор?

- Под этой фразой я имел в виду, как изменился и личной тон Лукашенко, и действия, которые должны предпринимать власти по сравнению с его «оптимистическими заявлениями» и пренебрежением, которое он демонстрировал ранее. Ситуация достаточно серьезная. Думаю, он это осознает, но столько уже было сказано, что ему тяжело сохранить лицо. Лукашенко сильно потерял в плане имиджа. Еще на этапе, когда я не был в жесткой самоизоляции, то общался с людьми, видел тех, кто был в ужасе от его высказываний о коронавирусе. Это были люди, которые теоретически попадали в число возможного электората Лукашенко. Он не попал в их ожидания.

В Польше власти сражаются за то, чтобы люди не умирали, они пытаются ограничить распространение болезни. Да, они принимают жесткие меры, непопулярные, но это имеет определенные цели. Политики объясняют обществу, почему надо платить такую цену.

Лукашенко же практически все выступления пытается оправдываться, вести дискуссию то с Telegram-каналами, то с интернетом, то с Западом, то еще с кем-то. Он чувствует, что ситуация для него шаткая.

- Отрицавший коронавирус правитель Таджикистана сдался и ввел карантин. Сколько будет еще упорствовать Лукашенко?

- Я не знаю ответа на этот вопрос. Для того, чтобы дать прогноз, надо было общаться с Лукашенко.

На конец мая прогнозируется пик заболеваемости в Беларуси. Я не вижу действий, которые бы этот пик сгладили. Для этого надо принять непопулярные решения, вводить ограничения. Cделать так, чтобы люди ограничили все личные контакты. Вирус ведь сам по себе не ходит, его люди носят. Если они ограничат контакты, то, соответственно, ограничат распространение вируса. Я таких мер в нашей стране не вижу.

То, что общество делает самостоятельно — хорошо, но есть значительный процент продолжающих жить своей обычной жизнью. По-прежнему открыты кафе, продолжаются спортивные тренировки. Я не вижу поводов для оптимизма.

Недовольство и разочарование властью было видно еще до начала пандемии. Очевидно, что коронавирус эти эмоции только усилит. Затем будет удар по экономике.

Учитывая, сколько людей умерли и сколько умрет, история с коронавирусом навсегда останется за Лукашенко. Люди, которые похоронили своих близких, понимают, что, если бы сразу были введены ограничительные меры, возможно, они бы еще жили. Их судьба могла сложиться по-другому.

Все счета за коронавирус белорусы предъявят Лукашенко. На его совести уже есть исчезнувшие политики. Теперь добавится история с коронавирусом.