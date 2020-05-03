Сморгонский врач озвучил шокирующие данные по коронавирусу 3.05.2020, 8:20

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Фото: Reuters

Новые зараженные появляются ежедневно, контакты второго уровня продолжают ходить на работу.

Врач-эпидемиолог, заведующий отделением Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии Анатолий Шкирмант рассказал kraj.by о ситуации с коронавирусом в городе:

– Заболевание COVID-19 выявлено у 42 человек. Госпитализированы не все. Некоторые больные, если позволяют условия, находятся дома на самоизоляции. Новые зараженные появляются ежедневно.

Врач отметил, что контакты второго уровня продолжают ходить на работу.

Власти эти цифры замалчивают: еще недавно официальные СМИ сообщали, что в Сморгони якобы «не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом».