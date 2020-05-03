Рицинская Федерация Сергей Ильченко, «Деловая столица»

3.05.2020, 8:25

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Почему Кремль «сел в лужу» в Чехии.

Статья "Мужчина с рицином", вышедшая в чешском издании Respekt, открыла новое измерение скандала вокруг решения властей пражского района Прага-6 снять с постамента статую советского маршала Ивана Конева.

Курьер из Москвы

"Три недели назад мужчина с российским дипломатическим паспортом прибыл из России в аэропорт имени Вацлава Гавела, - пишет автор статьи Ондрей Кундра. - Его ждала машина российского дипкорпуса, которая отвезла его в посольство в пражском Дейвице".

Далее, ссылаясь на инсайдерские источники Respekt, Кундра утверждает, что курьер из России доставил в посольство несколько доз смертельного яда рицина. Силы безопасности Чехии знали об этом, но не могли подвергать обыску обладателя диппаспорта. Они лишь зафиксировали его прибытие, связав его с недовольством, высказанным Москвой в связи с действиями "нескольких чешских политиков".

Речь идет о мэре района Прага-6 Ондржее Коларже, который принял решение о снятии статуи Конева, и мэре Праги Зденеке Гржибе, по инициативе которого площадь перед посольством России получила имя Бориса Немцова. Оба они, а также мэр района Ржепорие Павел Новотны, выступивший 27 ноября 2019 года с "открытым письмом к Российской Федерации", направленным в адрес посольства России в Чехии, и с инициативой установить в Праге памятник бойцам армии Власова, как внесшим решающий вклад в ее освобождение, немедленно получили государственную охрану.

Сославшись на тот же источник, Кундра сообщил, что курьеров с рицином, направлявшихся в разные части Европы, за последние полтора месяца было несколько. "До сих пор российские агенты в Европе убивали, в основном, неудобных представителей русской диаспоры, но они также пытались отравить нескольких европейцев, - пишет он. - Угроза Коларжу может быть велика, и вопрос в том, что, помимо защиты, сделает чешское государство, чтобы защитить ее. Никто из высокопоставленных чиновников еще не высказался по этому поводу публично, и это недопустимо. О поддержке мэра должно заявить все правительство во главе с премьер-министром. Также пришло время рассмотреть вопрос о высылке российского посла с частью здешнего дипломатического корпуса, чьи ряды заполнены офицерами разведки, угрожающими жизни граждан Чехии".

Статья Кундры ожидаемо вызвала огромный резонанс и повсеместное цитирование. Хотя какой-либо официальной реакции на нее ни с российской, ни с чешской стороны пока не последовало.

Вопрос: насколько можно верить статье Кундры, и что вообще происходит вокруг демонтажа памятника Коневу? Особенно с учетом того, что государственную охрану Коларж, Гржиб и Новотны действительно получили.

Скандал с Коневым

Памятник маршалу Ивану Коневу был установлен в связи с освобождением Праги войсками 1-го Украинского фронта от немецких оккупантов в ходе Пражской наступательной операции. Конев командовал фронтом, а целью операции был разгром немецкого гарнизона Праги, отказавшегося сдаться после объявления о капитуляции 2 мая 1945 года.

Но основную роль в разгроме пражской группировки сыграла армия генерала Власова - точнее, та её часть которая восстала, примкнув к чешским партизанам. Советские же войска подошли к Праге уже к завершению боев, и, приняв от немцев капитуляцию, занялись истреблением именно власовцев, большую часть которых и уничтожили. Немногочисленные выжившие, со стандартными сроками в 10-25 лет, оказались в советских лагерях, но история их восстания, начавшегося с конфликта Власова и Буняченко, и дальнейшая судьба - отдельная тема.

А памятник планировали поставить на 30-летие Победы, но опоздали по многим причинам, и, после долгих проволочек, все-таки установили в 1980 году. И демонтировали спустя 40 лет, 3 апреля 2020 года. Поскольку демонтаж пришелся на коронавирусный карантин, Коларж пошутил, что, мол, Конев стоял без маски, чем вызвал дополнительный всплеск ярости в России.

Скандал же вокруг демонтажа памятника Коневу начался два года назад, когда в 2018 году Чехия признала подавление Пражской весны в августе 1968 года вторжением и оккупацией - после чего памятник Коневу закономерно попал под раздачу. Было много споров о том, насколько маршал причастен к событиям 1968 года, и оправдывает ли его участие в них (степень которого невозможно установить в полной мере ввиду закрытости российских архивов), а также несомненное участие в подавлении венгерского восстания 1956 года, снятие памятника, поставленного за участие в событиях 1945-го.

Но все эти споры лишь затеняли главное - то, что памятник ассоциировался у чехов с советской оккупацией, оказавшейся если не горше, то уж точно дольше немецкой. И, если до 1968 года, еще можно было спорить о том, были ли советские войска оккупантами, или не в меру загостившимися освободителями, то после все сомнения отпали. Так что памятник, установленный в 1980, независимо от отношения лично к Коневу, воспринимался чехами как циничный и отвратительный символ оккупации, и откровенно их раздражал. В связи с чем его регулярно обливали краской.

При нормальном подходе этого было бы достаточно для его демонтажа. Потому, что, глядя со стороны чехов, жители района Прага-6 вправе сами решать какие памятники у них должны стоять. А, глядя со стороны России, если бы российская власть была вменяемой, такой раздражитель лучше всего без скандала убрать, максимально смягчив ситуацию, и представив все как обоюдное решение.

Но российская власть, как и российское население, давно уже невменяемы. Они одержимы буйным победобесием, и ведут борьбу за каждый памятник, когда-либо воткнутый советскими оккупантами в той части Европы, которую по результатам Второй Мировой войны захватил СССР, настойчиво требуя признавать себя освободителями и благодетелями всего мира.

И если русскому обывателю просто выжгли мозг пропагандой, то для российских элит, притом, для всех: и для пропутинских ворократов, и для условных "либералов", и для ностальгиков по временам СССР, - мера эта сугубо вынужденная.

Россию и так сильно не любят за агрессивность, наглость, нахрапистость, за склонность к силовым методам, за спонсирование мирового терроризма и за террор российских спецслужб. И это началось не вчера. И потому Россия, начав войну в союзе с гитлеровской Германией, и войдя в число стран-победителей, в общем-то, случайно, как удачно подвернувшийся поставщик дешевого пушечного мяса для стран настоящей антигитлеровской коалиции - Британской империи и США, намертво вцепилась в статус "победителя нацизма", отчасти выторгованный у союзников, отчасти присвоенный явочным порядком. И держится за него изо всех сил, не останавливаясь ни перед чем, потому, что лишись она его, и на свет вылезет неприятная истина: Россия - реликт 30-40-х годов прошлого века.

Современный Третий Рим - прямой наследник СССР, бывшего союзника и идейного двойника Третьего Рейха, давно уже заслужил свой собственный Нюрнбергский процесс. В ходе этого процесса вскроются такие преступления, перед которыми преступления Гитлера и его соратников просто померкнут, причем причастны к ним окажутся все, без исключений, российские верхи. Организовать же разгром России, необходимый для суда над ней, сегодня можно и без войны, действуя чисто экономическими методами. Весь вопрос лишь в политической воле. И такая воля может возникнуть, если имидж "победителя нацизма", которым Россия прикрывается, как зонтиком, сойдет на нет.

Так что Кремль дерется за каждый памятник не просто так. Не станет этих памятников - и все сразу вспомнят, что СССР вступил во Вторую Мировую войну 17 сентября 1939 года, верный союзническому долгу перед Германией. Собственно говоря, об этом и так вспоминают всё чаще, но Москва еще может выставлять, как щит альтернативную версию про "22 июня, ровно в 4 часа..."

А был ли рицин?

Действительно, никаких свидетельств, помимо статьи Кундры, сегодня нет. Но и у Respekt в целом, и у Кундры лично, есть наработанная годами репутация, важнейшие пункты которой: неподкупность и опытность. Фейки ради хайпа ни Ондрей Кундра, редактор политики Respekt, ни редакция Respekt в целом запускать бы не стали. Себе дороже. Стали бы лгать его источники, учитывая степень чувствительности информации и возможные последствия от ее разглашения? В том числе, для себя лично? Тоже навряд ли. Так что информация почти наверняка точная, и рицин был.

Был ли он предназначен для Коларжа, Гржиба и Новотны? Сам Кундра не утверждает наверняка, что это так. Он лишь пишет, что спецслужбы Чехии сочли, что жизнь трех граждан находится в опасности - и еще он утверждает, что курьеров с рицином было несколько. Все это похоже на сознательный слив информации через Respekt, организованный чешскими, а, возможно, и не только чешскими, спецслужбами, с целью просигналить Москве: "Мы отслеживаем ваши планы, так что лучше воздержитесь от их осуществления".

С другой стороны, СК РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). В МИДе Чехии назвали эти действия вмешательством во внутренние дела. Но вмешательство во внутренние дела, притом, вполне мафиозными методами - основной стиль поведения России на международной арене. Россия, по сути, и не государство даже - это глобальная ОПГ, натянувшая на себя для маскировки шкуру российской государственности. Так что подготовка ликвидации инициаторов сноса памятника Коневу выглядит вполне вероятной.

Мотивы? Они очевидны: запугать всех, кто посмеет поднять голос против версии о "победе СССР над германским фашизмом". Никаких аргументов в пользу этой версии уже нет. Миф о "Великой Победе" разваливается на глазах. Кремлю остается только накачивать пропагандой собственное население - и одновременно терроризировать всех, кто посмеет вслух усомниться в этом мифе. Авось удастся выиграть еще пять-десять лет - а там, как знать, возникнет и какой-то другой поворот. Так что рицин, видимо, был, и часть его вполне могла предназначаться инициаторам демонтажа памятника.

А кому было предназначено остальное?

Всеобщее соучастие

И, наконец, как отнеслись к этой новости в самой России? Очень показательна в этом плане статья во "Взгляде", озаглавленная "Чехи испугались русской мести за маршала Конева". Приведу лишь ее окончание:

"Очень хорошо, что чехи так думают. Пусть думают так дальше - и передадут свои страхи соседям. Если кто-нибудь будет глумиться над героями войны, которую мы называем Великой Отечественной, если кто-то решил очернять память о них, подгоняя историю под нужды современной политики, если какой-то деятель подумал, будто вандализм и неблагодарность - это тот язык, на котором можно говорить с наследниками победителей фашизма, придет серенький волчок и укусит за бочок. Кажется, эта мысль - единственное, что может убедить людей типа Коларжа и Новотны вести себя прилично".

Комментировать тут, пожалуй, нечего. Кроме, разве, того, что любого россиянина, направившегося за пределы России, следует внимательно досматривать на предмет наличия у него отравы - рицина, полония или еще какого-нибудь "новичка". А если у него есть дипломатический паспорт, то досматривать следует вдвойне внимательно.

Ноу-хау КГБ

Рицин - яд природного происхождения, получаемый из бобов клещевины. Это белый порошок, без особого вкуса и запаха, легко растворимый в воде. Смертелен даже в незначительных дозах. В известных случаях выживания отравленных, когда доза оказывалась совсем мала, неизменно наступала глубокая инвалидность.

Рицин широко использовался советскими спецслужбами - к примеру, для убийства в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова в 1978 году. Яд был введен ему на улице с помощью механизма, спрятанного в зонтике.

Отравление наступает при передаче воздушно-капельным путем, инъекции (как в случае с Марковым) или приеме внутрь. Противоядия не существует, так что даже при правильной диагностике отравления помочь отравленному нельзя. Рицин блокирует работу жизненно важных органов, вызывая чрезвычайно мучительную агонию, которая длится от нескольких часов до нескольких суток и сопровождается сильной рвотой, диареей, кровавым кашлем и удушьем. Смерть наступает от отказа легких, почек, печени и поджелудочной железы.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»