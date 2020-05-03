«Непонятно, что творится»: рассказы белорусов о том, как эпидемия бушует в регионах 3.05.2020, 8:38

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Больницы переполнены, а власти открывают все «двери» перед коронавирусом.

В редакцию издания «Кур’ер» продолжают поступать сообщения, связанные с коронавирусом, от случчан и жителей других областей. Из них становится ясно, что многие не очень понимают, что происходит вокруг, и от этого возникает еще больше вопросов. Люди рассказывают о своих ситуациях.

«Не смогла обработать руки в поликлинике»

«Я на днях была в Слуцкой поликлинике, — рассказала пенсионерка из Слуцка. — После приема врача спустилась в фойе, перед выходом хотела обработать руки, но дезсредства в установленном там дозаторе не оказалось. Кто следит за наполнением дозатора раствором? В регистратуре мне этого не пояснили».

«Как они на вид определяют, что у меня?»

«Вот у меня простуда — кашель, температура 37,5, слабость, — рассказала жительница Слуцка. — Я вызвала врача, она посмотрела, послушала. Сказала сосать таблетки для горла, брызгать спрей, выписала больничный. Но она же не сделала мне тест на коронавирус. А я работаю в магазине, с кучей народа общалась, да и дома — семья. Я так понимаю, если у меня просто простуда — все ясно. А если коронавирус, то должна прийти санстанция, определить, какой режим соблюдать и много чего, о чем везде пишут. Как они на вид определяют, что у меня?»

«Никаких ограничений нет»

«У нас вообще непонятно, что творится, — сообщил Сергей, житель агрогородка Молотковичи Брестской области. — У нас больница загружена полностью, даже пост у ворот поставили, охранник сидит. И что из того: работники больницы, медсестры ходят туда-сюда и по улице, и в магазин, он никого не останавливает. Дороги не обрабатываются. К нам на работу ездили сотрудницы больницы из Пинска на дизеле, одна из них заболела. У нас в агрогородке больница, школа, детский интернат. Все открыто. Из других деревень туда детей возят. Никаких ограничений нет. Они ведь везде ходят. А кто заболевает простудой, если температуры нет, то больничный не дают. Это же деревня, все все знают и видят. Разве так должно быть?»

«Не пришел ни один медработник»

«Хочу рассказать, как лечат на дому больных COVID-19. У моего сына тест на коронавирус оказался положительным. Это выяснилось, когда проверяли сотрудников на работе после того, как один из них заболел, — рассказала Ирина, жительница Фрунзенского района Минска. — Ему не провели никаких дополнительных обследований: пульсометрии, давления, КТ или рентгена. Дали больничный и сказали оставаться дома. Симптомов у него никаких не было. За неделю к нему не пришел ни один медработник, из поликлиники тоже не звонили. На повторные мазки он сам дважды ходил в поликлинику, свободно там передвигался, обращался в регистратуру, четыре часа ждал в очереди. Отдельного входа для больных коронавирусом нет. Самое непонятное — никто не знает результатов повторных тестов ни в поликлинике, ни в санэпидстанции и никто за больным не наблюдает. Последний раз мазок взяли 29 апреля».