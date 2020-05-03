«Лукашенко должен уйти»: в Могилеве люди в масках вышли на площадь 3.05.2020, 8:49

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Протестующие намерены, по примеру Бреста, собираться каждое воскресенье.

В феврале 2018 года в Бресте зародилась новая форма протеста – «кормление голубей». Жители западного областного центра оказались очень недовольны строящимся заводом аккумуляторных батарей «АйПауер» и нашли нетривиальный способ заявить о своем мнении, пишет mspring.online.

Каждое воскресенье вот уже два года они выходят в 12 часов дня по воскресениям на центральную площадь.

Позже к Бресту присоединился Светлогорск – там люди протестуют против завода беленой целлюлозы.

К маю 2020 года «кормление голубей» докатилось и до Могилева. 2 мая на площади Славы (многие могилевчане по-прежнему называют ее Советская площадь) собралось около 15 человек.

Формально, могилевчане решили проявить свою солидарность с протестующими в Бресте, которые столкнулись с репрессиями со стороны власти. Первый собеседник – Андрей – отказался идентифицировать сбор на площади Славы как массовое мероприятие:

— Просто пришли люди. Какая цель? Ну, у каждого же свои цели. Просто вышли. Просто разговаривают люди.

По его словам, никакого координатора и лидера у могилевского кормления голубей нет. Каждый выходит на свой страх и риск. Толчком к выходу на площадь 2 мая Андрей назвал «солидарность с протестующими в Бресте».

Фото: mspring.online

Он рассказал, что его особенно задела ситуация с последними парламентскими выборами, где он был наблюдателем и увидел огромное количество нарушений. К концу беседы он высказался жестко:

— Лукашенко должен уйти. Все. Для меня цель такая. Он должен уйти, потому что незаконное удержание власти – это преступление. Люди приходят на выборы, голосуют. Но им не показывают настоящие результаты. Им показывают какой-то шахер-махер.

Женщина в розовой куртке также вышла поддержать брестских активистов. Помимо этого, ее не устраивает, как власти справляются с пандемией коронавируса:

«Я посмотрела, что в Бресте – смелые люди. Они подтолкнули меня, чтобы я подняла свой зад с дивана и вышла сюда на эту площадь. И буду выходить всегда и говорить в открытую то, что я думаю. Подтолкнула общая проблема, касающаяся нашего здоровья, когда правительство наплевало на народ и сказало, чтобы мы справлялись своими силами. Коснулось всех. Народный карантин, народная самоизоляция, народные маски, все… Народ все делает сам для себя. Я не боюсь никого, ничего, говорю все в открытую и буду приходить еще и еще.

Фото: mspring.online

Молодой человек в очках и в маске заявил, что его на кормление голубей вывело «множество проблем». Одной из них он назвал проблему с капитальным ремонтом своего дома по улице Строителей. Проектно-сметную документацию по нему обещали сделать несколько месяцев назад, но до сих пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки.

Несмотря на достаточно разные проблемы, все участники кормления голубей сходились в одном – не выходить уже просто невозможно, в проблемах виновата власть и ее нужно менять.

Активист Стас Павлинкович также пришел на кормление голубей. Он остался разочарован малым количеством участников. По его словам, прийти должно было больше человек:

— Я не понимаю, чего уже бояться, если происходит такой бардак. Что, люди не понимают, что чем больше их тут – тем быстрее начнутся какие-то перемены. В интернете огромное количество человек поддерживают идею, что Лукашенко пора уходить, но реально слишком мало человек готовы оторвать свою задницу от дивана, чтобы показать это.

Фото: mspring.online

Инициатива «кормление голубей» началось в Могилеве с общего чата «Могилев для жизни».

2 мая на площадь Славы также пришли председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев и член ОГП, экс-кандидат в депутаты парламента Татьяна Сиваченко.

Фото: mspring.online

— Мы пришли познакомиться, узнать, что не устраивает людей, их проблемы. Личные встречи – хороший способ узнать, что волнует могилевчанин. Это не попытка примазаться. Если есть инициативные люди, которые хотят что-то изменить, то мы обязаны им помочь. Я не агитирую приходить в мою партию. Для меня главное, чтобы люди переступили черту и начали говорить то, что думают. Такие мероприятия важно посещать всем. Важно знать активных людей, — заявила Татьяна Сиваченко.

Уже третьего мая, в воскресенье, состоится новое кормление голубей. Пройдет оно на площади Звезд, начало – в 12:00.