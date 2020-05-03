Сын заболевшего коронавирусом белоруса: Вам не передать того, что я пережил за эти дни 3.05.2020, 8:59

Пропаганда по телевизору способствует массовому заражению людей.

Издание «Кур’ер» опубликовало рассказ читателя, отец которого заболел коронавирусом:

— Не хотел писать, боялся за жизнь папы, но сейчас все миновало, врачи говорят, что он на днях выздоровеет. Вот и пишу вам. И вот что хочу сказать: когда мой папа заболел коронавирусом, я его чуть не убил.

Очень хорошо помню, как месяц назад мой папа смеялся над коронавирусом, доказывал мне, что уже все позади. Я ему про Чернобыль напомнил, но он сказал, что тогда была другая ситуация… Я еще в начале апреля очень сильно ограничил круг общения для себя, жены с сынишкой. Маме и папе рассказал все про социальное дистанцирование, принес распечатки с советами.

Потом папа вроде как простыл: температура 37, затем кашель, ломота и вздыхает постоянно. Мы до этого две недели почти не виделись, только созванивались. Он мне по телефону и сказал, что простыл. Я приехал и по одному его виду понял, что это не простуда, особенно по его вздохам.

Начал на него орать, что меньше надо было смотреть телик, на эти самодовольные морды. Что он, сволочь, может, маму заразил, внука (то есть моего сына) и жену мою. Я же его предупреждал, я же с ним спорил. Напомнил ему, как статьи из «Кур'ера» зачитывал, где писали вы, что если не веришь, то хотя бы просто меньше контактируй.

Я на него так кричал, как никогда в жизни (хорошо, что мама не слышала это, она уже неделю как была в деревне). Мне кажется, что если бы в нашей семье было принято рукоприкладство, то я бы его не то что избил, я бы его убил. Честно, был момент, когда я понял: если он еще слово возразит, я не побоюсь приблизиться и убить. И вот когда я кричал, я увидел его глаза — страх и какую-то тоску. Вот так он на меня смотрел — со страхом и тоской.

Я сразу остыл. Мне стало так стыдно, так стыдно, как никогда в жизни ни перед кем. Я понял, что я его сын и должен ему помогать, а не махать кулаками после драки. Я понял, что нельзя винить людей просто так. Что заражаются даже те, кто бережется как может. Тысячи людей, чтобы прокормить семьи, ходят на работу, рискуют. Что взять с моего папы, когда ему по телику бубнят, что в Беларуси лучше всех и паника страшнее вируса, а сам вирус как грипп? Разве он виноват, что с людьми много кто разговаривает как со скотом, а не как с людьми?

За ним приехали, мне сказали даже не подходить к дому. И нам с женой и сыном сказали не выходить из дома. Хорошо, что я смог взять плановый отпуск и не пришлось идти за свой счет. Тест на коронавирус взяли только у меня (очень противная процедура). Отрицательный оказался. И у мамы отрицательный. Как она не заразилась — удивляюсь. А у папы положительный. Где подцепил — непонятно.

Его опрашивали, он мало с кем общался, наверное, заразился где-то в магазине или автобусе. На работе вряд ли, работа у него «безлюдная» (не могу сказать какая, чтобы соседи не поняли, о ком я пишу). В больнице папа перенес все нормально, никаких ИВЛ.

Но что я пережил за эти дни, вам не передать. Это не поощряется, но я с ним созванивался по 2−3 раза на день. Очень боялся за него. И он мне много всякого рассказывал.

Я даже не знаю, к чему я все это написал и какая мораль из всего этого. Делайте выводы сами.