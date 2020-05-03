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Уроки обнуления

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 3.05.2020, 9:18
  • 4,926
Уроки обнуления

А куда побегут родственники и друзья одряхлевшего Путина?

За сутки, прошедшие с объявления об увольнении с поста главы верхней палаты парламента Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана, появилось множество версий случившегося. Елбасы серьезно болен, и президент Токаев, воспользовавшись этим, убрал опасного конкурента - это знаменует конец эпохи Назарбаева. Дарига совсем распоясалась, своими скандалами роняет престиж семьи и государства, Токаев убрал ее с одобрения самого елбасы. Это тактический ход, недаром Токаев поблагодарил Даригу за отличную работу в Сенате, и не позже осени она займет пост премьера. Китайская партия, стоящая за Токаевым взяла верх над британской партией, поддерживающей Даригу. И т.д. и т.п.

С российской колокольни политические страсти у соседей интересны главным – возможностью/невозможностью передачи верховной власти по наследству. Пока на постсоветском пространстве есть только один успешный пример – Азербайджан. Повторить его не удалось ни Ниязову в Туркмении, ни Каримову в Узбекистане. Получится ли и у Путина?

В 2007 году бодрый 67-летний Назарабаев внес поправки в конституцию, узаконив свой обнуляж. По той же самой «терешковской» схеме – ограничение сроков не касается первого президента. В 2010 новыми поправками в конституцию Назарбаев официально получил статус Лидера нации (елбасы). Потом еще поправил конституцию, расширив полномочия главы Совбеза и урезав президентские. Год назад 79-летний и уже не бодрый Назарбаев сам ушел в отставку, поставил президентом Токаева, дочку – главой сената, а сам возглавил Совбез. А сегодня все гадают: то, что происходит, согласовано с елбасы? И не ждет ли Даригу в будущем тюрьма, как дочь Каримова Лолу? Или она успеет сбежать в Москву или Лондон?

А куда побегут через 12 лет или раньше дочки и прочие родственники и друзья одряхлевшего Путина? Ведь в один день президентский лимузин может превратиться тюремную карету, а верные охранники - в тюремщиков.

Так уж было. И не только в бывших постсоветских республиках, но, например, в некогда дружественной СССР Анголе. После ухода правившего 37 лет страной Жозе Эдуарду душ Сантуша, против его сына и дочери возбудили дела о коррупции. Дочка успела сбежать из страны.

Есть ли смысл в обнулении, создании для «ближнего круга» все новых теплых мест с возможностями неограниченного воровства и пилежа, если это ничего не гарантирует? Обнуляй - не обнуляй.

Телеграм-канал «Серпом По»


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