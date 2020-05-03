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Шесть мифов о еде, в которые все до сих пор верят

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  • 3.05.2020, 9:28
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Шесть мифов о еде, в которые все до сих пор верят

Теории здорового питания содержат в себе много противоречивой информации.

Одна из причин, по которой большинство мифов о еде так сильно захватывают людей, заключается в том, что они основаны на предвзятости и неполной информации. В конце концов, за большинством мифов лежит толика истины.

О шести мифах о здоровом питании пишет cursorinfo.co.il.

Яйца вредны для сердца

Яйцо или два в день не увеличивает риск сердечных заболеваний, вопреки распространенному мнению. Яичные желтки содержат холестерин, но количество, содержащееся в яйцах, недостаточно для негативного эффекта.

Углеводы способствуют лишнему весу

Углеводы не опасны — сбалансированная диета требует углеводов. Прибавка в весе и риски для здоровья, связанные с ожирением, зависят от количества углеводов. Если вы едите сверх установленного количества калорий каждый день, избыток углеводов превратится в жир.

Калории, потребляемые вечером и ночью ведут к набору веса

Это не соответствует действительности, поскольку калории являются калориями независимо от времени суток. Лучшая защита от увеличения веса — следить за количеством калорий в продуктах.

Продукты, которые организм не может обработать, ведут к увеличению веса

Если вы не можете перерабатывать определенные продукты, значит, организм не может усваивать калории. Во всяком случае, это должно привести к потере веса, а не к увеличению.

Вы жаждете определенных продуктов, так как вам не хватает определенных питательных веществ

Это правило относится только к диким животным, которые зависят от инстинкта. Человеческая тяга к пищи основана на удовлетворении эмоциональных потребностей, а не выживании.

Голодание способствует детоксикации организма

В организме есть собственная система удаления токсинов, работающая без остановки благодаря печени, почкам и селезенке. Нет доказательств, что голодание улучшает процесс детоксикации

Напомним, ученые считают, что низкокалорийная диета с особым рационом «подходит большинству людей с ожирением, желающим похудеть», но предостерегают, что возможны противопоказания — наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.


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