Видеофакт: Медики проверяют больных коронавирусом в Минске 3.05.2020, 9:42

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Зараженные появляются в новых микрорайонах столицы.

Новые видео, снятые в минских микрорайонах, опубликовал телеграм-канал «Баста».

На видео - улицы Гедройца, Мазурова. Медики проверяют состояние пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус и которые находятся дома, на самоизоляции.

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