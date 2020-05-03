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Видеофакт: Медики проверяют больных коронавирусом в Минске

  • 3.05.2020, 9:42
  • 4,866
Видеофакт: Медики проверяют больных коронавирусом в Минске

Зараженные появляются в новых микрорайонах столицы.

Новые видео, снятые в минских микрорайонах, опубликовал телеграм-канал «Баста».

На видео - улицы Гедройца, Мазурова. Медики проверяют состояние пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус и которые находятся дома, на самоизоляции.

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