Джонсон заявил об особых планах действий в случае его смерти от COVID-19 1 3.05.2020, 10:02

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Борис Джонсон

Врачи готовились объявить о кончине премьер-министра Великобритании.

Глава британского правительства Борис Джонсон в интервью газете The Sun заявил о существовании нескольких сценариев в случае его смерти из-за заражения коронавирусом COVID-19, а также сообщил, что врачи готовились объявить о его кончине, сообщает РБК.

«Честно говоря, у врачей были разные планы относительно того, что делать, если что-то пойдет не так. Я не был в прекрасной форме, потому что уровень кислорода в моей крови продолжал снижаться», — рассказал премьер-министр.

По его словам, было составлено несколько особых планов действий на тот случай, если бы он умер из-за инфекции. Однако, как отметил Джонсон, несмотря на ухудшающееся состояние, внутри себя он отказался принять факт того, что может умереть. «Было бы неправильно говорить, что на разных этапах я думал: «О, боже мой, вот и все». <...> Что-то внутри продолжало убеждать меня, что в конце концов все будет хорошо», — добавил он.

Как рассказал премьер, он получал «литры и литры» кислорода во время нахождения в больнице. «Я был просто разочарован. Я помню, как видел много других жертв, как поступающих, так и покидающих реанимацию», — сообщил Джонсон.

Глава правительства отметил, что после трех суток нахождения в реанимации он вернулся в обычную палату благодаря «чудотворной работе» медицинской бригады. «Мне повезло, потому что многие люди пострадали гораздо больше, чем я», — заключил премьер.

О том, что у Джонсона был диагностирован коронавирус, стало известно 27 марта. Он провел на больничной койке две недели и вернулся к исполнению своих обязанностей лишь 26 апреля. На время лечения его заменил министр иностранных дел Доминик Рааб, принявший решение продлить карантинные меры в Великобритании до 7 мая.

Через несколько дней после возвращения Джонсона на Даунинг-стрит его невеста Кэрри Саймондс родила сына. Премьер принял решение назвать мальчика в честь вылечивших его от коронавируса врачей. Новорожденного назвали Уилфред Лори Николас. Уилфридом звали дедушку Джонсона, а Лори — дедушку Саймондс. Имя Николас мальчик получил в честь врачей Ника Прайса и Ника Харта, которые вылечили главу правительства от инфекции.