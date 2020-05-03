В РФ «выпал из окна больницы» врач, жаловавшийся на нехватку средств защиты

В РФ «выпал из окна больницы» врач, жаловавшийся на нехватку средств защиты7
- 3.05.2020, 10:18
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Медик сам лечился от COVID-19.
Врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Об этом interfax.ru сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
«Идет расследование данного происшествия. По результатам будет комментарий», — сообщили в пресс-службе.
По данным местных СМИ, в настоящее время мужчина находится в реанимации с переломом основания черепа.
Накануне Шулепов вместе со своим коллегой Александром Косякиным записали видео, на котором они рассказали, что у врача подтвердился коронавирус, но его не сняли со смены и заставляют работать. Также Косякин жаловался, что их не обеспечивают защитными костюмами и не тестируют на коронавирус.
Напомним, 26 апреля стало известно, что главврач красноярской больницы «выпала из окна» во время совещания о перепрофилировании клиники под Covid-19. После этого с сайта красноярского Минздрава была удалена ее биография.