Коронавирус свирепствует в Иваново Брестской области 2 3.05.2020, 10:22

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Тестов в местной больнице нет.

Коронавирус распространяется в Иваново Брестской области. Большинство зараженных – прихожане православной и протестантской церквей, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В городе Иваново Брестской области много госпитализаций с "двусторонней пневмонией", - пишет читатель канала. - По всем признакам, у больных – короновирус. Явные признаки в виде высокой температуры, отсутствия обоняния, болей в горле.

Большинство больных - прихожане местных православной и протестантской церквей. 29 и 30 апреля было госпитализировано по 10-12 человек в день. Врачи всем рекомендуют спать на животе, как при короновирусе. На просьбы проверить на Covid-19 говорят, что нет тестов, будут брать анализ позже и направлять в Брест. Лечение - антибиотики и противовирусные препараты.

Никого из тех, с кем больные могли контактировать, не изолировали и круг таких лиц никто не выясняет".

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