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Трюдо запретил частное владение боевым оружием в Канаде

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  • 3.05.2020, 10:28
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Трюдо запретил частное владение боевым оружием в Канаде

Решение вступило в силу немедленно после его объявления.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении на всей территории Канады запрета на боевое наступательное оружие. Запрет вступил в силу немедленно. Одобрение парламента не требовалось, пишет National Post.

В реестр запрещенных внесены 1500 моделей стрелкового оружия, среди которых полуавтоматическая винтовка AR-15, неоднократно применявшаяся преступниками при массовых убийствах в США.

Премьер-министр Трюдо заявил: "Чтобы завалить оленя, AR-15 не нужна". Это оружие предназначено только для убийства большого количества людей за кратчайшее время. В Канаде такому оружию нет применения, заявил глава правительства.

Две недели назад в Канаде произошло самое кровопролитное в истории страны вооруженное нападение. С 18 на 19 апреля, в течение 12 часов, нападавший 51-летний Габриэл Уортман убил по меньшей мере 22 человека и поджег не менее пяти зданий, прежде чем был убит полицией в результате погони.

Запрет огнестрельного наступательного оружия был одним из предвыборных обещаний Трюдо. Нынешним решением, о котором премьер объявил 1 мая, данное обещание частично выполнено. В развитие запрета, принятого сейчас на федеральном уровне, власти канадских городов получат право вводить свои региональные запреты, которые могут идти дальше объявленных ныне ограничений.


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