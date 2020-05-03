закрыть
3 мая 2020, воскресенье, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Вспышка коронавируса произошла в Гродненском государственном аграрном университете

3
  • 3.05.2020, 10:42
  • 4,292
Вспышка коронавируса произошла в Гродненском государственном аграрном университете

Карантин не вводят, студенты продолжают заражаться.

Вспышка коронавируса произошла в Гродненском государственном аграрном университете. Минимум, четверо заболевших, сообщает телеграм-канал «Баста».

«За последние два дня уже выявлено, как минимум, 4 студента Гродненского государственного аграрного университета, у которых есть заражение Covid-19. Университет не закрывают, все ходят на пары. Студентов пугают платными допусками за пропущенные занятия. На вопрос, когда переведут на дистанционное, декан отвечает, что «соблюдены все меры и в этом нет необходимости, а еще это же нужно каждому пароли придумать и все с министерством образования согласовать, то есть много проблем».

Некоротые преподаватели говорят что они контакты второго уровня, но продолжают вести пары», - пишет студент университета.

«В Гродненском государственном аграрном университете четверо зараженных, много контактов первого уровня среди студентов и преподавателей. Две девушки, которые учатся на первом курсе, заболели. Они две недели посещали университет с кашлем и температурой. Дистанционное обучение по прежнему не введено», - сообщает другой студент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина