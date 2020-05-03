Вспышка коронавируса произошла в Гродненском государственном аграрном университете 3 3.05.2020, 10:42

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Карантин не вводят, студенты продолжают заражаться.

Вспышка коронавируса произошла в Гродненском государственном аграрном университете. Минимум, четверо заболевших, сообщает телеграм-канал «Баста».

«За последние два дня уже выявлено, как минимум, 4 студента Гродненского государственного аграрного университета, у которых есть заражение Covid-19. Университет не закрывают, все ходят на пары. Студентов пугают платными допусками за пропущенные занятия. На вопрос, когда переведут на дистанционное, декан отвечает, что «соблюдены все меры и в этом нет необходимости, а еще это же нужно каждому пароли придумать и все с министерством образования согласовать, то есть много проблем».

Некоротые преподаватели говорят что они контакты второго уровня, но продолжают вести пары», - пишет студент университета.

«В Гродненском государственном аграрном университете четверо зараженных, много контактов первого уровня среди студентов и преподавателей. Две девушки, которые учатся на первом курсе, заболели. Они две недели посещали университет с кашлем и температурой. Дистанционное обучение по прежнему не введено», - сообщает другой студент.

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