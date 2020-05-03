Евгений Афнагель: Цифры, которые по COVID-19 озвучивает Минздрав – ложь 13 3.05.2020, 11:17

6,837

Реальное количество заболевших и умерших в Беларуси – намного больше.

Об этом в интервью изданию RTVI заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Во-первых, я бы сразу хотел отметить, что, к сожалению, не все рекомендации миссии Всемирной организации здравоохранения в Беларуси выполняются. В первую очередь, не выполняется рекомендация об ограничении массовых мероприятий.

И врачи, и политики, и общественные деятели, и международные организации советовали принять меры по недопущению распространения заражения еще месяц назад. Если бы эти меры были приняты, я уверен, что такого бы взрывного роста заболевания не было бы. Сейчас у нас количество заболевших превышает соседние страны. Если бы меры были приняты - такого бы не было.

Во-вторых, бы хотел обратить внимание на то, что, к сожалению, официальные власти, Минздрав, скрывают реальные цифры, которые свидетельствуют о распространении коронавируса. Мы знаем от врачей, что большинство случаев Covid-19, особенно в регионах, маскируются под пневмонию. Мы знаем, что в тех же Столбцах, на кладбище, каждый день хоронят по 8-10 человек в закрытых гробах. Мы знаем, что происходит сейчас в Докшицах, Витебске, Барановичах. Если просто сложить количество умерших, о которых уже известно, то цифра в 89 человек, которую дает Минздрав, никак не будет соответствовать действительности.

Хорошо, что 1 мая отменены массовые мероприятия. Но точно так же должны были быть отменены массовые мероприятия на Пасху, на Радуницу, должен был быть отменен субботник и, конечно же, должен быть отменен парад 9 мая. Потому что это вопрос сохранения жизней людей.

- Пока никакого решения об отмене парада 9 мая нет, репетиции продолжаются. Давайте поговорим о мерах безопасности. Я читала, что некоторые белорусы выбрали Народный карантин и добровольно сводят до минимума социальные контакты, выбирая режим самоизоляции. Как вы к этому относитесь?

- Наши власти очень любят прикрываться экономикой. и от правителя страны. Слова о том, что если мы не посеем хлеб, возможно, нечего будет есть осенью, звучат и от высшего руководства, и от правителя страны. Но если мы нее предпримем сейчас решительные меры для того, чтобы остановить распространение эпидемии, которая распространяется очень большими шагами, некому будет есть этот хлеб. Жизнь людей все-таки важнее, чем экономические вопросы.

Жесткий карантин – это не значит, что нужно бросать предпринимателей, закрывать заводы и предприятия. В соседних странах, в той же Польше, Литве, предпринимаются серьезные меры по поддержке малого бизнеса, поддержки тех, кто пострадал от карантина, тех, кто лишился прибыли. У Лукашенко - 17 резиденций, у нас чиновники купаются в роскоши, у нас вроде как есть "президентский фонд". Думаю, что даже в случае введения жестких мер, а они были необходимы еще месяц назад, средства на поддержку бизнеса можно будет найти.

Все уже очень серьезно! Уже умирают люди и их умирает много. Почему такая маленькая цифра официальная? Потому что большинству тех, кто умер от коронавируса ставится диагноз пневмония, двусторонняя пневмония, невыясненная пневмония, потому что нет тестов. Двусторонняя пневмония, невыясненная пневмония. Есть документы у журналистов, у независимых СМИ, в которых усершему сначала поставлен диагноз коронавирус, а в свидетельстве о смерти написано, что он умер от пневмонии. Цифры, которые озвучивает Минздрав – ложь. Прикрывать ложь якобы заботой об экономике – это просто цинизм.