Коронавирус бушует в Витебской области: на карте появились новые очаги 5 3.05.2020, 11:32

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Фото: Reuters

Последняя информация от жителей региона.

Коронавирус распространяется по Витебской области. Новую информацию от читателей из Лиозно, Сенно, Толочина, Ушачей опубликовал телеграм-канал "Баста".

Лиозно

"В Лиозно первая смерть от коронавируса. Мужчина работал в Районном доме культуры. Его жена сейчас в реанимации, сын в армии на карантине. Даже некому похоронить", - сообщает подписчик канала из Лиозно.

Сенно

"Одноклассник моего сына работает в Сенно фельдшером скорой помощи. Сейчас с температурой находится в деревне Яново в изоляции и ждёт результатов теста на коронавирус. Говорит, что в Сенно заболело половина работников скорой помощи", - пишет читатель канала из Сенно.

Толочин

"В Толочинском районе официально подтверждены 5 случаев Covid-19, выявлено более 15 контактов первого уровня. Но это только те, кому сделали тесты, и они показали положительный результат. С пневмонией и подозрением на коронавирус – десятки людей. Кто-то лежит в ЦРБ и ждет, когда же ему тест сделают, кто-то сидит дома на самоизоляции", - пишет врач из Толочина.

Ушачи

"Уважаемые родители, обращаюсь к тем, кто собирается отправить своих деток в школу. Я понимаю, некоторым просто не с кем оставить и также есть еще масса причин. Но я всех прошу, от имени всех мам, чьи детки уже заболели этой проклятой болезнью, поберегите своих детей. Умоляю, недавно умерла моя знакомая и вместе с ней двухлетняя малышка, откройте свои глаза на все происходящее", - написала одна из жительниц Ушачей.

"В Ушачах более 35 человек с уже подтвержденным коронавирусом. На больших выходных было 22 умерших. Не знаю точно причины каждой смерти, но никогда такого количества умерших за столь короткое время не было", - написал подписчик канала.

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