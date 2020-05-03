Как 79-летний иммунолог стал главным героем борьбы с пандемией в США
- 3.05.2020, 11:22
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Энтони Фаучи возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний с середины 1980-х.
Американцы полюбили Энтони Фаучи за спокойную уверенность, прямолинейность и дипломатичность.
Возглавляя Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний с середины 80-х, он умудряется поддерживать ровные отношения со всеми хозяевами Белого дома и при этом не отступать от своих убеждений, сообщает «Настоящее время».
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