Как 79-летний иммунолог стал главным героем борьбы с пандемией в США 3.05.2020, 11:22

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Энтони Фаучи возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний с середины 1980-х.

Американцы полюбили Энтони Фаучи за спокойную уверенность, прямолинейность и дипломатичность.

Возглавляя Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний с середины 80-х, он умудряется поддерживать ровные отношения со всеми хозяевами Белого дома и при этом не отступать от своих убеждений, сообщает «Настоящее время».

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