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Опасный очаг коронавирусной инфекции обнаружили в Слонимском районе

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  • 3.05.2020, 12:21
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Опасный очаг коронавирусной инфекции обнаружили в Слонимском районе

Реальный масштаб бедствия скрывается властями.

Опасный очаг коронавирусной инфекции был обнаружен в Слонимском районе в Жировичском монастыре 20 апреля. В пасхальную ночь с 18 на 19 апреля владыке Гурию стало плохо, его отвезли в больницу в Гродно. На следующий день всех семинаристов повезли на проверку в Слонимскую ЦРБ, сообщает «Газета Слонимская».

Было госпитализировано очень много контактных больных: на 21 апреля, по словам заведующего районной поликлиникой Юрия Ключука, контактных больных был 21 человек, 3 заболевших коронавирусом. Число больных увеличивается.

28 апреля слонимские медики отказались комментировать ситуацию по коронавирусной инфекции в Слонимском районе.

— Такую информацию я комментировать не буду, — сказал главный санитарный врач района корреспонденту «Газеты Слонимской».

29 апреля главный врач Слонимской ЦРБ Наталья Ризванович также отказалась от комментариев по количественному составу больных.

— Я не скажу, много или мало для Слонима. Пациенты, которые подлежат наблюдению, наблюдаются амбулаторно. Те больные, которым показано лечение в стационаре, находятся в стационаре. У всех пациентов взяты мазки и отправлены на исследование.

— Очаг коронавирусной инфекции выявлен в Жировичах, откуда ранее в больницу были госпитализированы люди. Скажите, анализ подтвердил наличие у них коронавируса?

— Все сведения предоставляются в Министерство здравоохранения, включая жителей Жировичей, семинаристов и работников монастыря. Поэтому озвучивать цифры для вашей газеты я не буду.


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