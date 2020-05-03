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Павел Северинец: Лукашенко готовит парад смерти

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  • 3.05.2020, 12:59
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Павел Северинец: Лукашенко готовит парад смерти
Павел Северинец

Весть мир впечатлен безумием белорусского диктатора.

Сопредседатель оргкомитета Белорусской христианско-демократической партии Павел Северинец раскритиковал решение о проведении Парада Победы 9 мая в Минске в условиях, когда огромное количество людей, в том числе белорусских военных, заражено коронавирусом, сообщает «Радыё Рацыя».

«Что вместо этого (введения карантина - ред.) делает Лукашенко? Он готовит парад смерти к 9 мая, хотя ему уже известны десятки случаев заболевания коронавирусом военных, которые, как ожидается, примут участие в этом параде.

Они установили трибуну за 600 тысяч рублей в центре Минска. Генералиссимус будет говорить с военными и студентами, а студентов будут загонять на парад.

Другой вопрос: будут ли им разрешено надеть маски? Мы хорошо помним, что Лукашенко был возмущен тем, что родители надевают маски на своих детей в школе. Вы можете себе представить, что это происходит в XXI веке в самом сердце Европы? Уже весь мир поражен ужасом, глядя на Беларусь», - заявил политик.


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