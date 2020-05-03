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Итальянский пат

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 3.05.2020, 14:52
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Итальянский пат

Бойтесь «данайцев», руку помощи протягивающих.

Про российскую "помощь" Италии в рамках борьбы с коронавирусом, написано и сказано, да и показано в том числе, было даже больше, чем можно было себе представить. Но, на самом деле, эта псевдо-гуманитарная операция, продолжает проявлять себя во всех красках до сих пор и более того, она явно рассчитана на долгосрочный задел.

"Гуманитарная" операция ВС РФ в самом центре Европы, изначально вызывала много вопросов. Например, почему ее осуществляют военные, причем имеющие отношение, в том числе и к структурам, проводящим разведывательную деятельность? Почему именно с прибытием россиян в Италию резко возросла агитация евроскептиков, вплоть до призывов выхода Италии из состава ЕС? Зачем российские спасатели привезли в Италию 80% груза, который непригоден к использованию в ходе борьбы с COVID-19?

Ответами на все эти и множество других вопросов было то, что на самом деле Россия отправила своих военных в Италию не спасать итальянцев, а проводить пропагандистскую деятельность, реализовывать один из информационных проектов, охватывающий целый спектр задач. Это и пропаганда величия и добродетельности РФ, культивация образа "спасительницы"; нивелирование внутрироссийских проблем с COVID-19 через призму итальянского кризиса; проведение разведывательной деятельности и вербовка; подготовка информационного фундамента для катализации общественного мнения по вопросу выхода Италии из состава ЕС и комплекс сопутствующих информационных спецопераций.

И сейчас мы можем наблюдать с вами одну из таких операций, причем, по контексту своему весьма неожиданную, но до отвращения продуманную и подлую.

Дело в том, что сейчас по итальянским пабликам, в социальных сетях, а так же на почтовые ящики итальянцев, массово рассылается миловидный флаер. Флаер с призывом вывесить из окон и на балконах на 9 мая флаг Российской Федерации, как выражение благодарности этой стране за помощь в "борьбе" с коронавирусом.

Между тем, этот призыв, изначально изобилующий пропагандистскими элементами, имеет интересный подтекст, а именно – провести эту акцию призывают именно на 9 мая, причём фото и видео вывешенных флагов публиковать в Facebook и Twitter с хештегами "Спасибо, Россия!" и "Из России с любовью!".

Данная акция призвана решить сразу несколько задач. Безусловно – пропагандистскую, заключающуюся в мощной волне в социальных сетях с поддержкой России, созданной самими же наивными итальянцами, делающими услугу кремлевской пропагандистской машине.

Так же, данную акцию, ассоциирующуюся у итальянцев с борьбой с COVID-19, для россиян преподнесут как солидарность Италии по вопросу победы 9 мая. Причем, до уровня чуть ли не признания единоличной заслуги СССР в победе над нацистской Германией с полным игнорированием всех остальных участников этого глобального и кровавого противостояния.

Таким образом, мы наглядно видим, как помимо вышеупомянутых целей и задач, Россия в Италии решает и иные, ситуативные, возникающие по мере приближения каких либо значимых дат или событий. И то, что Россия приняла участие в "борьбе" с эпидемией коронавируса в Италии, создало для этой страны колоссальную проблему, если не сказать больше – угрозу.

Ведь Россия еще долго будет эксплуатировать эту ассоциацию среди простых итальянцев, дабы реализовывать свои пропагандистские проекты в этой стране и даже в ЕС в целом. По сути, запустив к себе россиян, Италия запустила еще большую заразу, нежели COVID-19. От коронавируса Италия уже скоро полностью избавится, а от последствий "помощи" россиян, увы… на это уйдут года.

И тут, я бы хотел перефразировать многовековую мудрость, а именно: "Timeo Danaos et dona ferentes", нам более известную как "Бойтесь данайцев, дары приносящих", перефразировав ее в: "Бойтесь россиян, руку помощи протягивающих".

Александр Коваленко, sprotyv.info


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