От коронавируса умер 36-летний сотрудник больницы в Буда-Кошелево 2 3.05.2020, 15:27

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Покойный работал в медучреждении инженером-программистом.

1 мая в Гомельской туберкулезной больнице умер 36-летний сотрудник Буда-Кошелевской больницы Вадим М. Он работал в больнице инженером-программистом. Эту информацию «Радыё Свабода» подтвердили родственница и коллеги покойного.

23 апреля мужчина в тяжелом состоянии был доставлен из больницы Буда-Кошелево в Гомель, откуда он был родом. В больнице в Гомеле он лежал на аппарате ИВЛ. По словам родственников, у него была двусторонняя пневмония и подтвержденный коронавирус.

Вадим М. умер 1 мая. Похороны назначены на 3 мая.

Вадим не был женат, он жил в общежитии для медиков в Буда-Кошелево. У него есть родители и брат в Гомеле.

В Буда-Кошелевском районе сейчас — вспышка коронавируса. Ранее СМИ сообщали о смерти Галины Н., 45-летней медсестры местной «скорой помощи».

Официально о количестве больных в райцентре не сообщается. Ранее сотрудник скорой помощи сообщил «Радыё Свабода», что в Буда-Кошелевском районе было зафиксировано не менее ста человек с подтвержденным COVID-19.

Сотрудники «скорой помощи» в Буда-Кошелеве утверждали, что их тесты на коронавирус были утеряны. Они написали жалобу главному врачу больницы, а затем обратились в прокуратуру.