Полька из Литвы о Дне Конституции: Это праздник обоих народов 2 3.05.2020, 15:39

По случаю Дня Конституции поляки в Литве организовали автопробег из Вильнюса в Залавас, где родился Юзеф Пилсудский.

По случаю 3 Мая — Дня Конституции Польши — поляки в Литве организовали специальный автопробег. Десятки машин отправились из столицы Литвы — Вильнюса в Залавас, где родился первый глава Польши после восстановления независимости в 1918 году — Юзеф Пилсудский, передает «Польское радио».

Машины были украшены национальными флагами Польши и Литвы. Конституция 3 мая 1791 года была распространялась в т.ч. на земли Литвы, как части Речи Посполитой Обоих Народов.

Одна из участниц автопробега так объясняет свое участие в нем: «Мы ощущаем себя поляками. Это праздник обоих народов».

В предыдущие годы, по случаю Дня полонии и поляков за рубежом, отмечаемого 2 мая, и Дня Конституции 3 мая, польская община в Литве проводила в Вильнюсе «Польский парад» (Parada Polskości). В этом году мероприятие было отменено из-за коронавируса.

По случаю Дня Конституции 3 мая президент Литвы Гитанас Науседа от своего имени и от имени всех жителей Литвы направил поздравления президенту Польши Анджею Дуде и всем полякам. Он подчеркнул, что основы государственности Литвы и Польши укрепляются благодаря дружбе двух народов.