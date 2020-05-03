закрыть
3 мая 2020, воскресенье, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Жительница Кобрина: В больнице инфекционное и кардиоотделение забиты людьми с коронавирусом

  • 3.05.2020, 16:09
  • 1,950
Жительница Кобрина: В больнице инфекционное и кардиоотделение забиты людьми с коронавирусом

Новые случаи COVID-19 обнаружены в Брестской области.

Информация от читателей телеграм-канала «Баста» из Барановичей, Бреста, Кобрина:

Брест.

"Вчера из дома на улице Смирнова, 27 забрали женщину 62 лет с подозрением на "корону". Приехала бригада, врач и водитель. Одно порадовало, что оба были экипированы по полной. Прорезиненные очки, костюмы не одноразовые, маски с клапаном. Врач сделал замечание: "Мужики, где ваши маски?" Удалось пообщаться с водителем, на вопрос много ли таких забирают, сказал что очень", - сообщил житель Бреста.

"Главный экономист ОАО "Беловежский" умерла в Брестской областной клинической больнице от коронавируса. Женщине больше 60 лет, хоронили в поселке Беловежский Каменецкого района. Похороны были в закрытом гробу, поминки запретили, чтобы избежать скопления людей", - сообщил читатель.

Барановичи

"Забирали людей на улице Жукова в Барановичах", - пишет жительница города.

"Мы на передовой и мы рядом с больными. Очень нужны дезсредства для поверхностей. Только не отдавайте администрации, они разбирают между собой и родственникам раздают. До нас не доходят", - написала медсестра, работающая в одной из больниц Барановичей.

Кобрин

"В Кобринской больнице инфекционное и кардиологическое отделения забиты "короной". Медперсонал ночует не дома, а в детском лагере "Колос". Глава Кобринского райисполкома лежит с "короной" в Минске, перед этим проводил несколько совещаний. Все остальные должны работать и молчать. Официально главврач местной больницы неделю назад сказал всего о пяти больных. Из-за молчания властей народ вовсю гуляет, лазят толпами по магазинам, но в масках каждый третий" - написал работник ЦРБ города Кобрин.

Микашевичи

"В Микашевичах тоже распространяется Covid-19. Умерла девушка 30-ти лет с подтвержденным коронавирусом. Работницу больницы вчера забрали и кассира из магазина "Санта". Пожилая пара после санатория тоже заразились и были в тяжёлом состоянии", - пишет житель города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина