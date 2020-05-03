Жительница Кобрина: В больнице инфекционное и кардиоотделение забиты людьми с коронавирусом 3.05.2020, 16:09

1,950

Новые случаи COVID-19 обнаружены в Брестской области.

Информация от читателей телеграм-канала «Баста» из Барановичей, Бреста, Кобрина:

Брест.

"Вчера из дома на улице Смирнова, 27 забрали женщину 62 лет с подозрением на "корону". Приехала бригада, врач и водитель. Одно порадовало, что оба были экипированы по полной. Прорезиненные очки, костюмы не одноразовые, маски с клапаном. Врач сделал замечание: "Мужики, где ваши маски?" Удалось пообщаться с водителем, на вопрос много ли таких забирают, сказал что очень", - сообщил житель Бреста.

"Главный экономист ОАО "Беловежский" умерла в Брестской областной клинической больнице от коронавируса. Женщине больше 60 лет, хоронили в поселке Беловежский Каменецкого района. Похороны были в закрытом гробу, поминки запретили, чтобы избежать скопления людей", - сообщил читатель.

Барановичи

"Забирали людей на улице Жукова в Барановичах", - пишет жительница города.

"Мы на передовой и мы рядом с больными. Очень нужны дезсредства для поверхностей. Только не отдавайте администрации, они разбирают между собой и родственникам раздают. До нас не доходят", - написала медсестра, работающая в одной из больниц Барановичей.

Кобрин

"В Кобринской больнице инфекционное и кардиологическое отделения забиты "короной". Медперсонал ночует не дома, а в детском лагере "Колос". Глава Кобринского райисполкома лежит с "короной" в Минске, перед этим проводил несколько совещаний. Все остальные должны работать и молчать. Официально главврач местной больницы неделю назад сказал всего о пяти больных. Из-за молчания властей народ вовсю гуляет, лазят толпами по магазинам, но в масках каждый третий" - написал работник ЦРБ города Кобрин.

Микашевичи

"В Микашевичах тоже распространяется Covid-19. Умерла девушка 30-ти лет с подтвержденным коронавирусом. Работницу больницы вчера забрали и кассира из магазина "Санта". Пожилая пара после санатория тоже заразились и были в тяжёлом состоянии", - пишет житель города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.