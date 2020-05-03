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Брестский правозащитник: Мы заявляем о насильственном исчезновении двух борцов с заводом АКБ

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  • 3.05.2020, 16:44
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Брестский правозащитник: Мы заявляем о насильственном исчезновении двух борцов с заводом АКБ

Сегодня Дмитрия Андросюка и Александра Кабанова должны были отпустить домой после 15 суток ареста.

Утром 3 мая у борцов с аккумуляторным заводом под Брестом Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка, которых задержали 18 апреля, а после приговорили к 15 суткам в ИВС, закончился срок ареста. Тем не менее, домой их не отпустили, пишет «Брестская газета».

«Андросюка и Кабанова не освободили из ИВС по сроку, а увезли в неизвестном направлении. Милиция родственникам и активистам отказывается сообщать, где сейчас находятся активисты. Мы заявляем о насильственном исчезновении», – рассказал брестский правозащитник Роман Кисляк.

Сейчас в ИВС отбывает 15 суток еще один противник завода – Дмитрий Бекалюк. Он был задержан 17 апреля.

На всех троих 20 апреля составили протоколы по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» за участие в акции протеста против завода в Бресте 12 апреля. В тот день проходило традиционное воскресное кормление голубей на площади Ленина в знак протеста против завода. Незадолго до этого стало известно, что предприятие получило положительное заключение государственной экологической экспертизы и стало активно готовиться к запуску. В связи с этим на площади в мегафон выступили блогеры и активист Дмитрий Бекалюк.

«Власть сама провоцирует людей на активные действия. Нас прижали к стенке», «Будем защищать Брест как в 41-м, когда кирпич плавился от огня. Будем стоять до конца», – говорили противники завода.

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.

За последние полгода компания «АйПауэр» сменила генпроектировщика и переделала проект завода, а также проиграла суд Брестскому облисполкому и должна вернуть в иннофонд более 5,7 млн рублей.

Протест против аккумуляторного завода длится в регионе больше двух лет. Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.


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