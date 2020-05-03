Как определить хороший антисептик по запаху? 3.05.2020, 16:53

Рекомендация известного врача.

В условиях пандемии коронавируса мы уже привыкли видеть в общественных местах дозаторы с антисептическими средствами, носить их с собой и держать по рукой на рабочем месте. Но замечали ли вы, что все санитайзеры не только имеют разную консистенцию, но и пахнут по-разному. Оказывается, хорошее дезинфицирующее средство можно определить по запаху, пишет сайт vgr.by.

Известный врач и ведущий Евгений Комаровский в одном из выпусков программы на своем YouTube-канале рассказал, что если антисептик не пахнет спиртом, о нем «нужно забыть». Доктор Комаровский напомнил, что эффективно с коронавирусом борется только средство с содержанием минимум 60% спирта, а при такой концентрации «обойтись без запаха спирта невозможно».

Напомним, что антисептик не заменяет мыло и использовать его нужно только в тех случаях, когда нет возможности помыть руки. Кроме того, не забывайте, что обрабатывать руки антисептиком нужно не менее 30 секунд.