закрыть
3 мая 2020, воскресенье, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Как определить хороший антисептик по запаху?

  • 3.05.2020, 16:53
Как определить хороший антисептик по запаху?

Рекомендация известного врача.

В условиях пандемии коронавируса мы уже привыкли видеть в общественных местах дозаторы с антисептическими средствами, носить их с собой и держать по рукой на рабочем месте. Но замечали ли вы, что все санитайзеры не только имеют разную консистенцию, но и пахнут по-разному. Оказывается, хорошее дезинфицирующее средство можно определить по запаху, пишет сайт vgr.by.

Известный врач и ведущий Евгений Комаровский в одном из выпусков программы на своем YouTube-канале рассказал, что если антисептик не пахнет спиртом, о нем «нужно забыть». Доктор Комаровский напомнил, что эффективно с коронавирусом борется только средство с содержанием минимум 60% спирта, а при такой концентрации «обойтись без запаха спирта невозможно».

Напомним, что антисептик не заменяет мыло и использовать его нужно только в тех случаях, когда нет возможности помыть руки. Кроме того, не забывайте, что обрабатывать руки антисептиком нужно не менее 30 секунд.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина