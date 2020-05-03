Второе лицо в России 17 3.05.2020, 17:12

3,964

Фото: ТАСС

Андрей Белоусов верит в «кольцо врагов» вокруг РФ.

Бывший помощник Владимира Путина, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности главы кабинета министров на время болезни Михаила Мишустина. Пока он занимает эту должность, он становится вторым лицом в государстве – именно к нему перейдет власть, если президент вдруг не сможет исполнять свои обязанности, передает Крым.Реалии.

Кто он такой?

Попал в команду президента по призыву. Белоусов – потомственный экономист. Его отец принимал участие в разработке Косыгинской реформы, пытавшейся внедрить в советскую экономику элементы рыночных механизмов. Он работал в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук ССР, в 1991 году возглавил там лабораторию и занимался ей до 2006 года.

С 1998-го он консультировал российских премьер-министров, – писал "Коммерсантъ". Он был внештатным советником Евгения Примакова и Сергея Степашина, Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова. В 2006-м Герман Греф позвал его своим заместителем в министерство экономики, а в 2008-м, когда Владимир Путин стал премьером, Белоусов попал в аппарат правительства – на должность директора департамента экономики и финансов.

Источник "Коммерсанта" в аппарате заявлял, что Белоусов "не хотел работать в правительстве, но его туда призвали и спрашивать не стали". После назначения главой правительства бывшего на тот момент президента Владимира Путина роль кабинета министров усилилась, и документы и решения, которые предоставляются на подпись премьеру, должны были "иметь реальную силу", – объяснял логику собеседник "Коммерсанта".

По словам собеседника "Ведомостей", Путин хорошо относится к Белоусову и тот, работая уже в следующем правительстве Дмитрия Медведева, считался членом путинской команды. Когда в январе Владимир Путин и Михаил Мишустин формировали правительство, источники The Bell говорили, что назначение Белоусова первым вице-премьером стало для Мишустина сюрпризом, называли его "навязанным" и говорили, отмечая, что у чиновника будет не меньший вес, чем у главы правительства при принятии экономических решений.

Сторонник госрасходов и давления на бизнес. Белоусов был министром экономического развития России в 2012–2013 годах. На посту министра он выступал за увеличение инвестиционных расходов бюджета на инфраструктурные проекты, его министерство предлагало разрешить правительству тратить больше нефтегазовых доходов, а не откладывать их в резервы, писали "Ведомости". "Коммерсантъ" называл его одним из основных лоббистов активного государственного инвестирования в экономику.

"Медуза" отмечала, что Белоусов – один из немногих российских чиновников, кто двадцать лет придерживается одной экономической и идеологической доктрины. С его точки зрения, государство может управлять экономикой, руководствуясь принципами межотраслевых балансов, перераспределяя ресурсы между отраслями.

Он предупреждал о будущем кризисе 2008 года, а его институт призывал к индустриальной модернизации, дефицитному бюджету и уменьшению расходов на "социалку" (в том числе – к повышению пенсионного возраста). В 2018 году, на посту помощника президента, Белоусов предложил изъять более 500 миллиардов рублей у нефтехимических, химических и металлургических компаний для выполнения "майского указа", автором которого его называли. Бизнесу удалось отбиться.

В 2018 году Белоусов, по данным "Ведомостей", также предлагал повысить налоговую нагрузку, в том числе повысив НДС, что и было сделано позднее.

И. о. премьера верит в кольцо врагов вокруг России. Белоусов – жесткий государственник не только в экономике, заявил изданию The Bell анонимный федеральный чиновник. Он верит в "кольцо врагов" вокруг России, в 2014 году поддерживал аннексию Крыма. Издание настаивает, что он был единственным из экономического окружения Путина, кто придерживался такой позиции. (О прямой причастности Белоусова к аннексии не известно, в отличие от тогдашнего советника президента экономиста Сергея Глазьева, который включен теперь в санкционные списки разных стран.)

Белоусов занимается скалолазанием. В 2020 году Путин подарил ему книгу о скальных маршрутах в аннексированном Крыму.

Чиновник женат вторым браком, его супруга Лариса Белоусова управляет компанией "Славянский дом", среди видов деятельности у нее указаны строительство, в том числе дорог, и торговля. В 2018 году они задекларировали 18,8 миллиона рублей доходов на двоих, совершеннолетний сын экономиста в декларации отсутствует.

Под управлением Белоусова правительство должно предложить Путину план вывода страны из карантинного режима. Это должно произойти, пока Мишустин будет еще на больничном. Назначение и.о. главы правительства Владимир Путин оформил специальным указом. О болезни какого-либо высшего федерального чиновника в России официально сообщается впервые с 1996 года, когда операция на сердце была сделана президенту Борису Ельцину. Сообщение о болезни Мишустина спровоцировало волну слухов о том, что он может не вернуться на пост главы правительства. Кремль это отрицает.