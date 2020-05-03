Главред «Ежедневника» Сергей Сацук получил премию Deutsche Welle «За свободу слова» 4 3.05.2020, 17:39

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Фото: euroradio.fm

В этом году лауреатами престижной премии стали 17 журналистов и блогеров из разных стран мира.

Премия медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в этом году вручается за освещение кризиса, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Ее лауреатами на этот раз стали 17 журналистов и блогеров из разных стран мира, писавших о ситуации в их странах в условиях пандемии коронавируса, и подвергшихся угрозам, арестам и судебным преследованиям.

"Во времена глобального кризиса здоровья журналистика выполняет ключевую функцию, и каждый журналист несет большую ответственность, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg), объявляя победителей конкурса в Берлине. - Граждане каждой страны имеют право на доступ к информации, основывающейся на фактах и критическом анализе. Любая форма цензуры может стоить жизни! Попытки криминализировать сообщения о текущей ситуации явно нарушают свободу мнений".

Нападения, угрозы, аресты

Журналистские организации отмечают массовые ограничения свободы СМИ в ситуации пандемии COVID-19. "Авторитарные режимы во всем мире не смогли удержаться от использования этого беспрецедентного кризиса для контроля над национальными СМИ или ужесточения контроля и усиления государственной цензуры", - говорится в заявлении "Репортеров без границ" (ROG), опубликованном на сайте организации.

В условиях пандемии Международный институт прессы (IPI) зарегистрировал 150 нарушений свободы средств информации во многих странах (по состоянию на 29 апреля). IPI ведет мониторинг случаев цензуры, ограничения доступа к информации, но, в первую очередь, фиксирует аресты журналистов, словесные нападки и физические нападения них.

Россия

Одной из лауреатов премии "За свободу слова"стала российская журналистка, обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина. Из-за критических репортажей о том, как Чечня справляется с кризисом, вызванным коронавирусом, Елена Милашина стала объектом пристального внимания со стороны главы Чечни.

В материале "Смерть от коронавируса - меньшее зло", вышедшем в "Новой газете" 12 апреля, журналистка написала, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, жители региона с симптомами COVID-19 избегают обращаться к врачам, опасаясь возможных репрессий.

Статья вызвала недовольство Кадырова.

Инцидент с Еленой Милашиной привлек внимание уполномоченной правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) и посла Франции по правам человека Франсуа Крокетта. В совместном заявлении они призвали Россию провести расследования угроз в адрес журналистки "Новой газеты". "Угрозы со стороны госчиновников абсолютно неприемлемы и противоречат всем правовым нормам", - сказано в документе.

Беларусь: Уголовные преследования за профессиональную деятельность

Еще один лауреат премии DW "За свободу слова"- главный редактор белорусского сетевого издания "Ежедневник" Сергей Сацук. 25 марта журналиста задержали по подозрению в получении взятки и (возбудили против него уголовное дело https://charter97.org/ru/news/2020/4/4/371893/). Коллеги Сацука уверены, что причиной преследований стала статья "Кто сеет панику вокруг коронавируса, Лукашенко или сайты и каналы?", опубликованная на сайте "Еженедельника". В ней Сацук усомнился в точности официальных данных о распространении инфекции в стране.

В материале также говорилось о том, что Лукашенко поручил КБ "разобраться с сайтами и каналами, которые публикуют фейки о смертях от коронавируса в Беларуси". "Именно это распоряжение, на фоне официально стабильной ситуации в стране, дало ясно понять: пора паниковать!", - писал журналист.

4 апреля генеральный прокурор Беларуси отменил решение о взятии Сергея Сацука под стражу, однако обвинения с него не были сняты. Ранее на сайте "Ежедневника" была опубликована статья Сацука о коррупции в министерстве здравоохранения. Сам журналист неоднократно заявлял, что с ним пытаются расправиться за его профессиональную деятельность

Китай: Исчезновения журналистов

В феврале западные СМИ написали об исчезновении нескольких китайских гражданских журналистов. Один из них - адвокат Чэнь Цюши, еще один лауреат премии "За свободу слова", - за несколько дней до своего исчезновения 6 февраля опубликовал в Twitter и YouTube видео, в котором заявил: "Я боюсь. Передо мной - вирус. За мной - юридическая и административная власть Китая. Но пока я жив, я буду продолжать писать - и сообщать лишь то, что видел и слышал сам".

Власти Китая ограничивают распространение информации об эпидемии коронавируса

До этого Чэнь Цюши несколько дней находился в Ухане и писал о том, что китайская система здравоохранения не справляется с кризисом: медикам не хватает масок, защитной одежды, а главное, не хватает диагностических наборов, и многие люди не могут выяснить, заражены ли они коронавирусом. С 6 февраля он перестал выходить на связь, а позднее полиция сообщила его матери, что Чэнь Цюши был "помещен на карантин". Его друзья уверены в том, что блогера поместили под стражу, лишив его средств связи.

Бизнесмен Фан Бинь, как и Чэнь Цюши, размещал в интернете видео и прямые трансляции о ситуации в своем родном городе Ухань. 1 февраля он выложил видео, на котором были видны мешки для трупов в припаркованном возле больницы автомобиле. На следующий день он сообщил, что полиция допросила его и изъяла ноутбук. С 9 февраля о Фан Бине нет никакой информации.

Исчезновения журналистов в Китае не прекращаются: лишь с 19 апреля в стране пропали три активиста, которые были заняты в проекте по борьбе с цензурой.

DW требует освобождения всех задержанных журналистов

Лауреатами премии DW "За свободу слова" также стали журналист-расследователь из Словении Блаж Згага, сербская журналистка Ана Лалич, турецкая правозащитница и журналистка Нурджан Байсал, журналист из Камбоджи Сованн Рити, филиппинская писательница Мария Виктория Белтран, журналист из Уганды Давид Мусиси Карьянколо и другие представители СМИ, которые подвергаются арестам и преследованиям за свою профессиональную деятельность в условиях пандемии COVID-19.

В 2020 году премия DW "За свободу слова" вручается виртуально

"Мы высоко ценим всех наших коллег, которым насилие мешает выполнять их работу в эти тяжелые времена, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург. - Deutsche Welle требует немедленного освобождения всех журналистов, задержанных за освещение кризиса, вызванного пандемией коронавируса".

Премия Deutsche Welle "За свободу слова"

Медиакомпания Deutsche Welle вручает награду "За свободу слова" с 2015 года. Лауреатом может стать человек или инициатива, сыгравшие важную роль в деле защиты в СМИ прав человека и свободы мнений.

На сегодняшний день среди получивших эту премию - блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, (2015), бывший главный редактор турецкой газеты Hürriyet Седат Эргин (2016), журналистская ассоциация, освещающая работу Белого дома (White House Correspondents' Association - WHCA, 2017), иранский политолог Садег Зибакалам (2018) и мексиканская журналистка и писательница Анабель Эрнандес.

Вручение премии обычно проходит в рамках международного медийного форума Global Media Forum. В этом году в связи с глобальной пандемией коронавируса награждение состоялось виртуально.