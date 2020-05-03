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Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ

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  • 3.05.2020, 17:50
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Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ

Почти 9 из 10 пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли в Нью-Йорке.

Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля, пишет РБК.

Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли.

Специалисты оценили разницу в смертности для пациентов разных возрастов, находящихся на ИВЛ и не подключенных к аппаратам. Среди пациентов на ИВЛ в возрастных группах от 18 до 65 лет и старше 65 лет скончались 76,4 и 97,2% соответственно. Смертность в тех же возрастных группах больных, не подключенных к таким аппаратам, составила 19,8 и 26,6%.

Согласно данным обо всех 5,7 тыс. пациентов, средний возраст заразившихся равняется 63 годам. Большинство заболевших — мужчины: их доля составляет 60,3%. В среднем они умирают чаще, чем женщины. Это не касается лишь молодых людей моложе 20 лет: в этой возрастной группе никто не скончался.

Также ученые сообщили, какие сопутствующие заболевания чаще встречались у пациентов. У более чем половины заразившихся оказалась гипертония — 56,6%, ожирением страдали 41,7%, а диабетом — 33,8%.


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