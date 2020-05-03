Сопротивление Миасса 3 3.05.2020, 18:16

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Промышленный город на Южном Урале восстает против своих хозяев.

Стук рабочих касок

В Миассе, 150-тысячном городе в 106 километрах от Челябинска, трудно найти семью, которая не была бы связана с автозаводом «Урал», пишет журналист «Новой газеты» Александр Шестаков.

Когда-то это было градообразующее предприятие, где трудились более 30 тысяч человек. Производство в городе запустили в годы Великой Отечественной войны: в 1941 сюда эвакуировали московский завод имени Сталина. Именно здесь собирали знаменитые «Катюши» — ЗИС-5В. Сегодня предприятие выпускает грузовые автомобили.

Однако в 2020 году завод прогремел на весь Урал не своей продукцией, а протестами рабочих.

28 февраля несколько десятков жителей Миасса вышли на пикет в защиту прав рабочих УралАЗа. Участники акции развернули плакаты с надписями: «Рабочие против снижения зарплаты», «Обнищание трудящихся позор власти», «Рабочие против скользящего графика на заводе».

Заводчанин Анатолий Банных обратился на пикете к губернатору Челябинской области:

— Алексей Леонидович, защитите наши трудовые права! Администрация хочет нас уволить. Мы отработали на заводе много лет, но с этим никто считаться не хочет. Помогите, пожалуйста, нам нужно кормить семьи и растить детей.

— Руководство УралАЗа входит в так называемый «Союз промышленников и предпринимателей», — заявил на митинге активист Михаил Кумин.

— Это те люди, которые захватили советские предприятия. Выжимают из них все соки, выжимают все соки из людей.

Значительная часть заводчан проявила солидарность с участниками пикета.

— Я не смог попасть на пикет, потому что конвейер работал во вторую смену, — рассказывает рабочий завода Эдуард Адаксин. — Если бы конвейер работал в первую смену, я бы привел на пикет всю семью.

— После пикета ко мне на заводе подходили многие. Поддерживают меня, добавляют в друзья во «Вконтакте», говорят, мол если нужна помощь — обращайся, — рассказывает Банных.

Организация протестной акции не сошла рабочим с рук.

— На нашего бригадира Андрея Васнецкого на следующей день после пикета начальник цеха орал, что «в работяги переведёт» и уволит. Мне позвонил местный корреспондент, я ему об этом рассказал, и он опубликовал эту историю. Это сработало, бригадира оставили, но перевели в другую бригаду на ленту. У нас он работал вне ленты. То есть на человека создают давление, ухудшая ему условия труда, — говорит Анатолий Банных.

— Наш начальник сказал: «Кто был на пикете, о сверхурочных можете забыть», — рассказывает Эдуард Адаксин. — У нас тоже есть дети, мы тоже хотим закалымить, почему одним можно, а другим нет?

***

По словам рабочих, протест в цеху вызревал годами.

— Когда я пришел на завод в 2007 году, рабочим ежегодно выдавали 13-ю зарплату, — рассказывает Банных. — Из-за кризиса 2008 года несколько лет ее не платили. В 2010 году я узнал, что руководство завода получает 13-ю зарплату, а рабочие — нет. Написал жалобу в прокуратуру и в трудовую инспекцию. Обратился к независимым юристам. Мы написали жалобу по 13-й зарплате и сверхурочке. Все мои жалобы были анонимными. Через месяц зарплату выплатили всем работягам, а меня стала искать полиция. Видимо, бывший директор завода нанял полицейских, чтобы они оказали давление на юристов.

— В итоге они сумели надавить на независимых юристов и меня сдали. Причем не девчонки-юристы, а их начальник. После этого на работе на меня стали писать докладные и жалобы о нарушении режима работы, начались придирки. Пять распоряжений за месяц по мне выпустили. За нарушение «Кодекса этики Группы «ГАЗ»: за разговор по мобильнику во время работы, за то, что отошёл со своего рабочего места на другое и так далее. Потом был суд. Судья отменил все эти распоряжения начальства, признав их незаконными.

В 2018 году на заводе вновь возник трудовой конфликт. Отменили двойную оплату за сверхурочку. Анатолий снова начал писать жалобы.

— Вокруг меня снова стали собираться люди. Вслед за этим меня наказало руководство. Перевели на две трети ставки. Это такая же зарплата, только с каждым месяцем она становится все меньше и меньше, потому что премии на нее нет. Не давали объем работы. Я просто сидел за столом 4 месяца. Но потом руководство завода пошло на уступки и снова стали нормально платить сверхурочку в двойном размере.

В начале 2020 года на заводе ввели новый график работы, согласно которому каждый рабочий из бригады будет отдыхать среди недели, а суббота будет рабочим днем. Нововведение, по словам рабочих, позволяет работодателю уйти от сверхурочки и необходимости оплачивать работу в субботу в двойном размере.

— Две бригады отказались от этого графика, — говорит Анатолий Банных. — Мы написали руководству, что не согласны. В ответ нам дали уведомление об увольнении. Уволить, до сих пор не могут. Но и мы бороться в одиночку тоже не можем.

1 марта рабочие решили вступить в «Союз профсоюзов России». Создали ячейку на УралАЗе.

— Для начальства появление этого профсоюза — большой геморрой, потому что он всероссийский и не игрушечный, — говорит Николай Матвеев. — Руководителей заводской ячейки без согласия профсоюза уволить с завода не смогут. А если попытаются что-то с ними сделать, то будут серьезно наказаны профсоюзом. Речь уже идет не о какой-то кампании, которая посидела, поругала руководство возле «Рублевки» (пивнушка недалеко от УралАЗа), это уже серьезные вещи.

Каким именно образом профсоюз может «наказать завод», говорит председатель миасского отделения партии «Яблоко» Валентина Комкова.

— У профсоюза целый штат юристов в Москве. Они могут напрямую через министерство труда непосредственно защищать права миасских рабочих. Повестка трудового конфликта на заводе «Урал» переносится из Миасса и Челябинской области на московский, общефедеральный уровень. И это понимают все как рабочие, так и начальство завода.

«Союз предпринимателей феодального типа»

Год назад, 19 апреля 2019 года в Миассе появилось общественное объединение «Союз промышленников «За развитие Миасса». Неформальным лидером этой структуры является директор «УралАЗа» Павел Яковлев.

Кроме автозавода в состав общественного объединения входят Государственный ракетный центр имени Макеева, компании «Ламинарные системы», «Ивеко-АМТ», «Папилон» и другие.

Миасский политолог Константин Недопекин отмечает, что в объединение вошли местные «акулы».

— Помимо Государственного ракетного центра и УралАЗа, это средние предприятия: 200, 300, 400 работников в штате. Они все достаточно успешные, с неплохой налогооблагаемой базой. И у многих из них стали появляться свои интересы в городе, — говорит он.

По словам Недопекина, промышленники организовались, чтобы аккумулировать в своих руках избирательный бюджет для электоральной компании 2020 года: миассцы будут избирать депутатов в городской совет и Законодательное собрание области.

— Они себя позиционируют, как «здоровые» силы города, которые платят налоги, содержат рабочие места, создают основу экономики Миасса, и поэтому имеют право принимать судьбоносные решения, — говорит Недопекин. — До начала «нулевых», представители от градообразующих предприятий играли первую скрипку в миасской политике.

По словам Недопекина, правление промышленников было сопряжено с ростом тарифов ЖКХ, недофинансированием питания детей в детсадах и школах, распродаже социальных объектов, исчезновением «зеленых зон» ради многоэтажной застройки.

— Автозавод заложил традицию проталкивать на должность главы города такие кадры, которых потом сажали.

В 2004 году посадили мэра Миасса Владимира Григориади, «человека автозавода». Посадили его за банальное: вымогал у предпринимателя взятку за предоставление земельных участков под строительство магазинов. Его преемник Виктор Ардабьевский пришел на выборы с повесткой: «Мы новые люди и не будем повторять тех ошибок». С его приходом автозаводских депутатов вычистили из Собрания депутатов Миасского городского округа. С этой поры руководство автозавода интерес к городским выборам как-то потеряло. Да и на самом заводе дела шли не очень. В городе про «градообразующих депутатов» стали забывать.

Сейчас, по мнению собеседников «Новой», автозавод хочет взять реванш.

— Реванш будет происходить в схватке за право идти на выборы под брендом «Единой России». Автозаводу будут противостоять администрация городского округа и действующие депутаты «единороссы». Интересы автозавода столкнутся с интересами городской администрацией, (формирующей сейчас свою команду из руководителей муниципальных предприятий и социальных учреждений) и с интересами вдруг ставших ненужными действующих депутатов, почти поголовно состоящих в «Единой России».

— Получается любопытный клинч: с одной стороны, «Союз промышленников», с другой — действующие депутаты, которые хотят переизбраться, а с третьей — администрация городского округа в лице мэра Тонких. И все три стороны это «Единая Россия».

— Я опасаюсь, что «Союз промышленников», придя во власть, станет «союзом коррупционеров», — говорит миасская общественница Татьяна Якимова. — На мой взгляд, это бизнесмены, которые хотят развивать бизнес нерыночными методами. Вот, например, Павел Яковлев решил заниматься парками в Миассе. Он архитектор, эксперт по благоустройству? Нет. Юрий Ефименко, директор ООО «Социальный комплекс», в чьем распоряжении ДК Автомобилестроителей и лагерь «Феди Горелого» — он сидит на бюджете и ничего не зарабатывает, он даже в строгом смысле не предприниматель. Евгений Субачев, директор завода «СпецАгрегат», говорит, что изыскал у себя на предприятии 15 миллионов рублей на капитальный ремонт ДК «Динамо» и центра досуга «Строитель». Но оказывается, что по закону ему государство эти деньги вернет. А он это расписывает, как будто из своего кармана. Уже верить этим людям трудно.

Параллельные реальности

У миасских «акул», впрочем, на проблемы свой взгляд. В пресс-службе автозавода «Урал», услышав, что корреспондент «Новой» хочет поговорить о правах рабочих и политических амбициях промышленников, попросило прислать запрос.

Вот, какой ответ мы получили:

— Как вы оцениваете массовый пикет, прошедший в городе 28 февраля?

— Было бы большим преувеличением назвать данный пикет массовым. Люди имеют право на выражение собственной точки зрения, тем более в рамках начавшейся предвыборной кампании этого года. На сегодняшний день на Автомобильном заводе «Урал» трудится свыше 5 тысяч человек. Из них единицы принимали участие в данном пикете.

— Были ли какие-то санкции против рабочих, участвовавших в пикете?

— Единственные санкции, которые мы применяем, это санкции за нарушение трудовой дисциплины в рамках действующего трудового законодательства. Жизнь нашего завода предполагает проведение собраний в производственных коллективах, где происходит каскадирование целей, задач от управляющих производствами, начальников цехов, бригадиров и мастеров до рабочих, на ежедневных утренних собраниях решаются возникающие проблемы. С рабочими данной бригады встречался Директор по персоналу и ответил на все вопросы членов бригады.

— Как вы оцениваете взаимоотношение руководства завода с действующими на предприятии профсоюзами?

— С действующим на предприятии профсоюзом заключен Коллективный договор. Взаимоотношения руководства завода с профсоюзом нормальные, рабочие, с высоким уровнем социального партнерства. На заводе действуют более 20 различных социальных программ.

— Имеет ли Союз промышленников какие-то политические цели? Если да, то какие? Планируют ли члены Союза выставлять кандидатов на выборы в горсовет Миасса и Засксобрание Челябинской области.

— Миссия автомобильного завода «Урал» — строить четкую долгосрочную перспективу развития. Это достойная жизнь города и его жителей, надежная база для благополучия самих автозаводцев. Союз промышленных предприятий МГО «За возрождение Миасса», куда входят крупные промышленные предприятия города, поддерживает такую позицию и практической пользой, конкретными делами для города показывает полезность своей деятельности. Союз не исключает возможности выставить на предстоящих выборах своих кандидатов, с учетом развития политической ситуации. Безусловным приоритетом для нас являются люди, с которыми и для которых мы достигаем поставленных целей, а также создание среды, где нашим автозаводцам, всем жителям Миасса хорошо и комфортно жить.

По версии руководства завода, Анатолий Банных и поддерживающие его люди — группа бунтарей, выступающих «непонятно против чего».

А независимый профсоюз, судя из ответа, завод «Урал» вообще не замечает. Будто рабочие и руководство существуют в параллельных реальностях, которые пересекутся в день выборов.

Миасский депутат Валерий Фролов отправил запрос на имя губернатора Челябинской области с просьбой провести внеплановую выездную проверку условий труда на «УралАЗе». Ответ пришел 4 апреля.

«В ходе проверки установлено, что изменения определенных сторонами условий трудового договора, а именно графика работы АО «АЗ «УРАЛ» согласно Правилам внутреннего трудового распорядка с 2 выходными днями (суббота-воскресенье), на работу по скользящему графику с общим выходным в воскресенье и одним выходным днем среди недели, ухудшают положение работников по сравнению с установленным коллективным договором и внесены в нарушение трудового законодательств Российской Федерации.

Государственной инспекцией труда в Челябинской области приняты меры инспекторского реагирования, работодателю выдано предписание об отмене приказа об изменении графика работы в цехе Главный конвейер Сборочно-окрасочного производства, как ухудшающих положение работников АО «АЗ «УРАЛ».