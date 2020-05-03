Фотофакт: Медики в спецодежде снова забирают людей по всему Минску 8 3.05.2020, 18:20

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Фото: kp.by

Госпитализировать больных часто стали в ночное время.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал новые фото из разных районов Минска. «Скорые» стали привычной картиной на улицах города, несмотря на то, что, по сообщениям многих читателей телеграм-канала, госпитализировать больных часто стали в ночное время.

Днем медики проверяют состояние пациентов, зараженных коронавирусом и находящихся на самоизоляции дома. Некоторых из них также госпитализируют.

Фото сделаны возле домов, расположенных по адресам:

Улица 50 лет Победы, улица Горецкого, 40, улица Алеся Гаруна, 20, проспект Газеты Звязда, 56, улица Калиновского, 53, улица Люцинская, 21, улица Мирошниченко.

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